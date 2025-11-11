Dodik ne prestaje sa zapaljivom retorikom: Muslimani su preko mene sudili svim hrišćanima u BiH

Nakon što je tokom posjete Brčkom održao govor u kojem je još jednom koristio zapaljivu i podjeljivu retoriku, usmjerenu protiv Bošnjaka i takozvanih "globalista", lider SNSD-a Milorad Dodik ponovo je izazvao reakcije javnosti.

Govoreći uoči predizbornog skupa, Dodik je pozvao građane da podrže kandidata SNSD-a Sinišu Karana, navodeći da će "srpski narod glasajući za Karana biti u prilici da pobijedi globaliste koji su, kako je rekao, zajedno s muslimanima sudili svim hrišćanima u BiH".

- Vjerujem u pobjedu Karana. Moja poruka ljudima je da su muslimani i globalisti preko mene sudili čitavom srpskom narodu u BiH, svim hrišćanima u BiH, a sada je prilika da naš narod pobijedi sve njih na ovim izborima glasajući za Karana - rekao je Dodik u Brčkom.

Ovo je još jedan u nizu njegovih govora u kojima koristi nacionalističku i religijski obojenu retoriku.

Podsjetimo, Dodik je sinoć u Istočnom Sarajevu održao skandalozan govor u kojem je vrijeđao Bošnjake, nazivajući ih "amebama" i poručujući da se "grad mora suprotstaviti dodatnoj islamizaciji".

- Ovaj grad ne smije dozvoliti dodatnu islamizaciju. Pusti me te priče isti smo ljudi, nismo ista vjera. Niko ne laže gore i više od Turčina... Da se suprotstavimo velikom muslimanskom nacionalizmu koji je reinkarnacija onog što se zove politički islam, koji nisu završili svoj posao ovdje - rekao je tada Dodik.