Tanja Vukomanović: Dodik je čovjek koji nije ništa, a obavlja sve funkcije

Poslanica PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Tanja Vukomanović bila je gošća novog izdanja BUKA podcasta, gdje je govorila o predizbornoj kampanji, stanju institucija i političkoj atmosferi u Republici Srpskoj.

Vukomanović je istakla da su ovi izbori "posebni, jer ovdje nemamo dva glavna kandidata koja se bore, već jednu marionetu i jednog kandidata".

- Imamo čovjeka čije ime stoji na bilbordu Dodik, dok puno ime gospodina Karana gotovo da nije navedeno. To je za mene veliki poraz - rekla je Vukomanović, dodajući da je "ponižavajuće da neko sa tolikim političkim iskustvom i kredibilitetom pristane da bude njihova marioneta i da ide po Republici Srpskoj govoreći da je ovo mandat za Dodika".

Govoreći o stanju u Narodnoj skupštini, Vukomanović je navela da je "skupština iz godine u godinu degradirana" te da je "ovaj mandat najgori po pitanju rukovodstva Narodne skupštine".

- Došli smo u situaciju da više ne smijete spomenuti gospodina Dodika u skupštini, jer njih troje, četvero odmah skače i prekida - rekla je.

- Predsjednik može da priča o bilo čemu, recimo o magarcu, dok ako neko od nas pokuša spomenuti tu temu, odmah se opominje i izbacuje, jer to nije dnevni red - dodala je.

"Najveći poraz NSRS-a"

Komentarišući vanrednu sjednicu Narodne skupštine održanu 18. oktobra 2025., Vukomanović je rekla da je to bio "najveći poraz Narodne skupštine u ovom mandatu, ali i u posljednjih 20 godina".

- Zakazivati sjednicu u subotu, razumijem ako je vanredno stanje – poplava, katastrofa, državni udar, rat, ne daj Bože. Ali koliko sam shvatila, razlog je bio to što su morali do nedjelje ispuniti svoje uslove da im skinu sankcije, pa su požurili - rekla je.

- To je veliko poniženje – kada jednu cijelu instituciju vučete u svoju ličnu borbu - dodala je.

Osvrnula se i na činjenicu da Milorad Dodik nastavlja da se ponaša kao da je predsjednik RS.

- On je čovjek koji nije ništa, a obavlja sve funkcije. Priznali ste da institucije ne vrijede, da vrijedi jedna partija, odnosno jedan čovjek - rekla je Vukomanović.

- To je poniženje za svakog direktora, svakog ministra, svaku instituciju. Zamislite da bilo ko kome je pod navodnicima dat otkaz, dolazi na posao i pojavljuje se – to bi svako nazvao ludilom, a kod nas je to postalo ustavno - naglasila je.

Govoreći o referendumu, rekla je da je "to, kao i sve drugo, bila vatrometna predstava".

- Institut referenduma treba čuvati i ne smije se olako koristiti. Oni će ga potrošiti i kasnije mu niko neće vjerovati - istakla je.

"Zarobljeni u Dodikovoj sudbini"

Vukomanović je ocijenila da su "vlast i institucije u potpunosti zarobljene Dodikovom političkom sudbinom".

- Zarobljeni smo u Dodikovoj sudbini, u sudbini njegove političke karijere, jer njemu privatno neće biti ništa – namirio se za deset koljena. Ovo je kraj jedne epohe i vlasti - rekla je.

O predstojećim izborima 23. novembra, Vukomanović je rekla da vjeruje da će se održati, jer bi "bilo opasno igrati se s tim".

- Ako pobijedi Siniša Karan, sve ostaje isto – katastrofa, beznađe, ljudi će odlaziti, novac će se pljačkati, a Dodik će i dalje upravljati, kao što je rekao – podržimo predsjednika Dodika, čovjek uopšte nije kandidat - rekla je.

- Ako pobijedi gospodin Blanuša, što se nadam, bit će to veliki korak za narod i Republiku Srpsku, za vraćanje dostojanstva, da bar jedna funkcija služi narodu, a ne partiji - dodala je.

Na kraju je istakla da će "2025. godina ostati izgubljena, jer su mediji i političari zarobljeni u Dodikovoj priči, dok stvarni problemi građana ostaju po strani".

- Građani imaju priliku glasati za promjene, jer ako žele propast i neizvjesnost, uvijek mogu glasati za iste ljude - zaključila je Tanja Vukomanović.