Sramota za glavni grad: Pogledajte ruglo od toaleta na autobuskoj stanici

Svjesni smo da uslovi na većini željezničkih i autobuskih stanica u Bosni i Hercegovini nisu na nivou, ali ono što se može vidjeti u Sarajevu je zaista sramota za glavni grad.

Toalet na autobuskoj stanici u Sarajevu postoji, ali s obzirom na to kakav je - skoro bolje da ne postoji.

Vrata i brave su skoro disfunkcionalni, WC školjke su misaona imenica, mnoge pločice nedostaju, a o "higijeni" ne treba mnogo trošiti riječi.

U galeriji fotografija možete vidjeti o čemu se radi i za što ćete, za svako korištenje, platiti jednu konvertibilnu marku.

- Nema slikanja, ne zanima me ko ste. Napravite pa neće biti ruglo - rekla nam je simpatična gospođica koja veoma srčano i predano radi na naplati korištenja toaleta.