Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

HIGIJENA NA LOŠEM NIVOU

Sramota za glavni grad: Pogledajte ruglo od toaleta na autobuskoj stanici

Toalet na autobuskoj stanici u Sarajevu postoji, ali s obzirom na to kakav je - skoro bolje da ne postoji

Ruglo od toaleta na autobuskoj stanici - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+1
Eldar Ganibegović
Piše: Eldar Ganibegović

11.11.2025

Svjesni smo da uslovi na većini željezničkih i autobuskih stanica u Bosni i Hercegovini nisu na nivou, ali ono što se može vidjeti u Sarajevu je zaista sramota za glavni grad.

Toalet na autobuskoj stanici u Sarajevu postoji, ali s obzirom na to kakav je - skoro bolje da ne postoji.

Vrata i brave su skoro disfunkcionalni, WC školjke su misaona imenica, mnoge pločice nedostaju, a o "higijeni" ne treba mnogo trošiti riječi.

U galeriji fotografija možete vidjeti o čemu se radi i za što ćete, za svako korištenje, platiti jednu konvertibilnu marku.

- Nema slikanja, ne zanima me ko ste. Napravite pa neće biti ruglo - rekla nam je simpatična gospođica koja veoma srčano i predano radi na naplati korištenja toaleta.

# SARAJEVO
# AUTOBUSKA STANICA SARAJEVO
PRIKAŽI KOMENTARE (12)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.