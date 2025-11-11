Džulijan Bordžer: Dodik je potrošio mnogo novca da bi došao do Trampovih ljudi i ukinuo sankcije

Novinar britanskog Guardiana i autor knjige Krvnikov trag o potrazi za ratnim zločincima na Balkanu, Džulijan Bordžer (Julian Borger), u ekskluzivnom razgovoru za N1 je analizirao šokantni ITV dokumentarac koji otkriva priznanja izraelskih vojnika o počinjenim ratnim zločinima u Gazi, nazivajući situaciju "potpunim slomom pravila ponašanja" i "zonom slobodne paljbe" vođenom "žeđi za osvetom".

Komentarišući stanje na Balkanu, Borger upozorava na opasnosti glorifikacije osuđenih ratnih zločinaca, poput Nebojše Pavkovića u Srbiji, naglašavajući da je region i dalje "zaglavljen u nacionalističkim mitovima". Također je govorio o zakašnjelim istragama Italije o "safari snajperistima" koji su dolazili u Sarajevo.

Bordžer je objasnio kako je Milorad Dodik, koristeći lobiste i nudeći poslovne aranžmane, uspio isposlovati ukidanje sankcija.

- Do Trampa se dolazi preko ljudi bliskih njemu i poslovnih dogovora, poput onog za hotel u Beogradu - istakao je Borger.

Nije krio kakvo stajalište ima o posljednjim potezima Trampove administracije po pitanju Milorada Dodika I njegovog skidanja sa sankcija.

- Nisam sasvim iznenađen jer ova administracija nije kao bilo koja druga. Potpuno je nestabilna. U potpunosti je vođena mitom, korupcijom i ekstremnom desničarskom politikom. A znamo da su Republika Srpska, Dodik i njegov krug potrošili mnogo novca i potrošili ga prilično mudro u Vašingtonu u smislu dolaska do ljudi koje Tramp sluša, poput ove izvanredno apsurdne influenserice, Laure Lumer, koja je na društvenim mrežama stala u odbranu Dodika, i niza, niza drugih u Trampovom krugu na koje je rukovodstvo RS-a potrošilo mnogo novca. Tako da znamo da je to obrazac u Trampovoj Bijeloj kući. Ako dođete do ljudi koji su mu bliski. A možda sugerišete da postoji neka finansijska prednost u podržavanju određene osobe i uokvirite to u krajnje desničarsku, antiglobalističku, antimuslimansku retoriku, možete natjerati Trampa da pristane. Tako da nije iznenađujuće, ali je duboko depresivno - zaključio je Borger.