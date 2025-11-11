Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

JESTE LI JE VIDJELI?

Spasioci tragaju za Fatimom Džajić, zadnji put je viđena u Centru za stare osobe Podveležje

Prema dostupnim informacijama, kada je posljednji put viđena, nosila je crne hlače, rozi džemper i bež tene

Fatima Džajić. Facebook

M. Až.

11.11.2025

Fatima Džajić (71) iz Konjica nestala je iz Centra za stare osobe Podveležje, a pripadnici Gorske službe spašavanja Mostar trenutno tragaju za njom.

Prema dostupnim informacijama, kada je posljednji put viđena, nosila je crne hlače, rozi džemper i bež tene.

Građani koji su je možda vidjeli ili posjeduju bilo kakvu informaciju mole se da odmah kontaktiraju policijsku stanicu ili Gorsku službu spašavanja Mostar na broj 061 707 407.

Napominje se da svaka informacija može pomoći u što bržem pronalasku Džajić.

# GSS MOSTAR
# MOSTAR
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.