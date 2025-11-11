Spasioci tragaju za Fatimom Džajić, zadnji put je viđena u Centru za stare osobe Podveležje

Fatima Džajić (71) iz Konjica nestala je iz Centra za stare osobe Podveležje, a pripadnici Gorske službe spašavanja Mostar trenutno tragaju za njom.

Prema dostupnim informacijama, kada je posljednji put viđena, nosila je crne hlače, rozi džemper i bež tene.

Građani koji su je možda vidjeli ili posjeduju bilo kakvu informaciju mole se da odmah kontaktiraju policijsku stanicu ili Gorsku službu spašavanja Mostar na broj 061 707 407.

Napominje se da svaka informacija može pomoći u što bržem pronalasku Džajić.