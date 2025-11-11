Isak hvalio rad Munjića, ali smatra da treba odgovarati ako je kriv: "Pokušavaju i meni montirati, ali nemam oraha u džepu"

Ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Ramo Isak komentarisao je posljednja hapšenja policijskih službenika u Kantonu Sarajevo i Tuzlanskom kantonu, ističući da za njega ne postoji razlika između uniformisanih i običnih kriminalaca.

- Svi oni koji se dovode u vezu sa kriminalom, nebitno da li nose uniformu ili ne, za mene su kriminalci - rekao je Isak.

Dodao je da se mora obračunati sa osobama koje zloupotrebljavaju položaj u policijskim redovima.

- Još toga ima u policijskim redovima i mi ćemo se morati obračunati s osobama koje nose uniformu, to su obični kriminalci - izjavio je za TVSA.

Ubrzavanje postupka

Govoreći o direktoru Federalne uprave policije Vahidinu Munjiću, Isak je poručio da svako mora odgovarati ako se dokaže krivica, te pozvao nadležne institucije da ubrzaju postupke u aferi "Spengavanje".

- Molim institucije da ubrzaju provjere i da javnost zna jer ovo nije dobro... Sve treba procesuirati. Pozivam Tužilaštvo ako sam ja taj, da meni izreknu maksimalnu kaznu, ni ja ne smijem biti nedodirljiv. Ne želim da živim u državi gdje ima nedodirljivih - kazao je Isak.

Munjićev rad

Objasnio je da je, po preuzimanju funkcije ministra, dobio ovlaštenje Vlade FBiH da ocijeni i imenuje Munjića na poziciju direktora.

- Kako ja cijenim rad Munjića? Svi rezultati koji su riješeni, sva krivična djela koja su razriješena i svi predmeti koje niko nije mogao da rješava su riješeni u momentu kako sam ja postao ministar i Munjić direktor. Da li je on uradio nešto mimo procedura... Iako da vam kažem, ja sumnjam, mislim ne mogu vjerovati da je čovjek uradio... nije mi nikada izgledao kao osoba koja bi uradila nešto, ali ne branim nikoga, nisam ničiji advokat. Ako je uradio nešto, neka odgovara, ako nije, molim da se ovo ubrza jer ovako imamo zastoj određenih predmeta unutar uprave policije - rekao je ministar.

Na kraju je poručio da se "montira" i njemu i pokušavaju "neki postupci", ali da ne mogu ništa jer "nema oraha u džepovima".

- Nema ništa u ovim džepovima, nema nezakonito da sam uradio niti ću uraditi - zaključio je Isak.