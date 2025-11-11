Stanivuković napravio isječak Dodikovih uvreda na račun Bošnjaka, pa poručio: Banja Luka nije takva, RS nije takva

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković objavio je video u kojem je sabrao izjave predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, u kojima ovaj iznosi uvrede na račun Bošnjaka.

U snimku koji je Stanivuković objavio, Dodik, između ostalog, govori da "niko ne laže više od Turčina", te da "hoda po smrdljivim sarajevskim hodnicima" koji "smrde na burek, sirnicu i zeljanicu" i da "ne može da izbije taj smrad".

Stanivuković je uz video poručio da "ne postoje dobri i loši, kulturni i nekulturni narodi, postoje samo takvi pojedinci".

- Predsjednik treba da bude personifikacija svog naroda, njegove kulture, mjere i dostojanstva, ali danas gledamo čovjeka koji više ne predstavlja ni funkciju koju je obavljao, ni narod u čije ime govori. Primitivizam, prostakluk i vrijeđanje nisu ono što opisuje naš narod. To je odraz politike koja već godinama živi od podjela, mržnje i sukoba - rekao je Stanivuković.