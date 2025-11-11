Stanivuković napravio isječak Dodikovih uvreda na račun Bošnjaka, pa poručio: Banja Luka nije takva, RS nije takva

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković objavio je video u kojem je sabrao izjave predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, u kojima ovaj iznosi uvrede na račun Bošnjaka.
U snimku koji je Stanivuković objavio, Dodik, između ostalog, govori da "niko ne laže više od Turčina", te da "hoda po smrdljivim sarajevskim hodnicima" koji "smrde na burek, sirnicu i zeljanicu" i da "ne može da izbije taj smrad".
Stanivuković je uz video poručio da "ne postoje dobri i loši, kulturni i nekulturni narodi, postoje samo takvi pojedinci".
- Predsjednik treba da bude personifikacija svog naroda, njegove kulture, mjere i dostojanstva, ali danas gledamo čovjeka koji više ne predstavlja ni funkciju koju je obavljao, ni narod u čije ime govori. Primitivizam, prostakluk i vrijeđanje nisu ono što opisuje naš narod. To je odraz politike koja već godinama živi od podjela, mržnje i sukoba - rekao je Stanivuković.
Dodao je da niko nema pravo da čitave narode naziva "prevarantima" i "lažovima", niti da govori da nečija hrana "smrdi" ili da su mjesta gdje ti ljudi žive manje vrijedna.
- Naš narod nije takav. Banja Luka nije takva. Republika Srpska nije takva. Mi nismo narod koji ne zna razgovarati, koji tjera ambasadore i ministre, koji vrijeđa druge ljude. Mi smo narod koji zna šta znači obraz, kultura i poštovanje. Žao mi je što su nas godinama predstavljali oni koji nas ponižavaju i koji su nas u svijetu predstavljali kao primitivce i divljake. Mi smo narod koji misli svojom glavom, koji zna sarađivati i koji želi da živi u miru i dostojanstvu - naveo je gradonačelnik.
Stanivuković je zaključio da je vrijeme da se okonča "era uvreda i podjela".
- Nećemo ćutati dok nas sramote u naše ime jer dosta je bilo straha i ćutanja. Došlo je vrijeme da se uspravimo, da pogledamo jedni druge u oči i kažemo da smo bolji od ovoga. I neka se napokon čuje glas normalne, pristojne većine. Onaj glas koji ne viče, ali se pamti - poručio je Stanivuković.