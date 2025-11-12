Soreca i ambasadori država članica EU danas u posjeti Tuzlanskom kantonu

Šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini Luiđi Soreka (Luigi Soreca) posjetit će danas Tuzlanski kanton, zajedno s ambasadorima država članica EU u BiH (Belgije - Christine Detaille, Francuske - Francois Delmas, Grčke - Ioanna Efthymiadou, Njemačke - Alfred Grannas, Švedske - Helena Lagerlof i Danske - Age Sandal Moller).

Posjeta će početi odavanjem počasti žrtvama požara u Domu penzionera u Tuzli. Nakon toga, Soreka i ambasadori država članica EU učestvovati će u studentskim razgovorima "Generation Change" u Rektoratu Univerziteta u Tuzli, sa studentima iz Tuzle i Zenice, s fokusom na temu energetske efikasnosti.

Soreka i ambasadori danas će se sastati i s premijerom Tuzlanskog kantona Irfanom Halilagićem i predsjedavajućim Skupštine Tuzlanskog kantona Žarkom Vujovićem.

Tokom posjete, bit će potpisan sporazum između Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Vlade Tuzlanskog kantona o unapređenju energetske efikasnosti u javnim zgradama, podržan EU grantom u iznosu od 675.000 eura kroz Regionalni program energetske efikasnosti (REEP).

Posjeta će biti završena u Živinicama, gdje se, uz podršku EU, Švedske i EBRD-a, izgradila prva sanitarna deponija čvrstog otpada i reciklažno dvorište u skladu sa EU standardima u Tuzlanskom kantonu, saopćeno je iz Delegacije EU u BiH.