Pomozimo Mirzeti Pašalić koja je ovisna o tuđoj pomoći

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za Mirzetu Pašalić iz Gračanice. Pozivom na broj 17048 donirate 2 KM za njeno liječenje, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.
- Mirzeta ima 45 godina i nekada je živjela normalnim životom, trgovac po zanimanju, majka koja je rodila i odgojila sina. Vodila je svoj život, radila, brinula o porodici… sve dok okrutna bolest nije preokrenula njen svijet.
Danas je Mirzeta potpuno zavisna od tuđe pomoći 24 sata dnevno. Njeno tijelo i govor više ne funkcionišu onako kako su nekada mogli, pokreti su nekontrolisani, riječi nerazumljive, a svakodnevni život potpuno promijenjen. Ipak, njena hrabrost i volja za životom i dalje inspirišu sve oko nje.
Ljekari u Turskoj dali su joj nadu – terapiju koja može olakšati njeno stanje i vratiti joj dostojanstvo života. Za lijekove i pretrage potrebno je 16.881,35 KM, što je prevelik iznos za porodicu već opterećenu kreditom od 60.000 KM.
Zajedno možemo pomoći da Mirzeta dobije mirniji i dostojanstven život, a njenoj porodici pružiti snagu i nadu da nisu sami u ovoj teškoj borbi.
Osim poziva na broj 17048, donacije su moguće i putem linka https://pomoziba.org/bs/pomozimo-mirzeti ili bankovnih računa Pomozi.ba organizacije - navode iz Udruženja.
Računi za uplate
PayPal:
(Mirzeta Pašalić)
Za uplate iz BiH:
UniCredit Bank
338-730-22202506-52
Intesa Sanpaolo Banka BiH
154-180-20085330-48
Raiffeisen Bank
161-000-02481200-94
Bosna Bank International d.d
141-306-53201196-79
NLB Banka d.d
132-260-20223371-17
ZiraatBank BH dd Sarajevo
186-121-03108095-46
Asa banka d.d. Sarajevo
134-105-11300001-66
Sparkasse Bank BiH
199-496-00059682-82
Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo
Svrha: Mirzeta Pašalić
Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:
ERSTE BANK
IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100
BIC: GIBAATWWXXX
1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich
Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH - Hilfe für Menschen in Not
Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena.
Verwendungszweck: Mirzeta Pašalić
Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:
ING
SWIFT: INGBNL2A
BAN: NL63INGB0675431905
St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL
Het doel van de betaling: Mirzeta Pašalić
Za uplate iz Turske:
VAKIF KATILIM BANKASI A.S.
IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01
İstanbul, Türkiye
Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği
Açıklama: Mirzeta Pašalić.