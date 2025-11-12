Pomozimo Mirzeti Pašalić koja je ovisna o tuđoj pomoći

Za lijekove i pretrage potrebno je 16.881,35 KM, što je prevelik iznos za porodicu već opterećenu kreditom od 60.000 KM

Mirzeta Pašalić. Pomozi.ba

12.11.2025

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za Mirzetu Pašalić iz Gračanice. Pozivom na broj 17048 donirate 2 KM za njeno liječenje, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.

- Mirzeta ima 45 godina i nekada je živjela normalnim životom, trgovac po zanimanju, majka koja je rodila i odgojila sina. Vodila je svoj život, radila, brinula o porodici… sve dok okrutna bolest nije preokrenula njen svijet.

Danas je Mirzeta potpuno zavisna od tuđe pomoći 24 sata dnevno. Njeno tijelo i govor više ne funkcionišu onako kako su nekada mogli, pokreti su nekontrolisani, riječi nerazumljive, a svakodnevni život potpuno promijenjen. Ipak, njena hrabrost i volja za životom i dalje inspirišu sve oko nje.

Ljekari u Turskoj dali su joj nadu – terapiju koja može olakšati njeno stanje i vratiti joj dostojanstvo života. Za lijekove i pretrage potrebno je 16.881,35 KM, što je prevelik iznos za porodicu već opterećenu kreditom od 60.000 KM.

Zajedno možemo pomoći da Mirzeta dobije mirniji i dostojanstven život, a njenoj porodici pružiti snagu i nadu da nisu sami u ovoj teškoj borbi.

Osim poziva na broj 17048, donacije su moguće i putem linka https://pomoziba.org/bs/pomozimo-mirzeti ili bankovnih računa Pomozi.ba organizacije - navode iz Udruženja. 

Računi za uplate

PayPal:

[email protected]

(Mirzeta Pašalić)

Za uplate iz BiH:

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

NLB Banka d.d

132-260-20223371-17

ZiraatBank BH dd Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Mirzeta Pašalić

Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich

Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH - Hilfe für Menschen in Not

Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena.

Verwendungszweck: Mirzeta Pašalić

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

BAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Mirzeta Pašalić

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Mirzeta Pašalić.

