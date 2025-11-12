Pomozimo Mirzeti Pašalić koja je ovisna o tuđoj pomoći

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za Mirzetu Pašalić iz Gračanice. Pozivom na broj 17048 donirate 2 KM za njeno liječenje, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.

- Mirzeta ima 45 godina i nekada je živjela normalnim životom, trgovac po zanimanju, majka koja je rodila i odgojila sina. Vodila je svoj život, radila, brinula o porodici… sve dok okrutna bolest nije preokrenula njen svijet.

Danas je Mirzeta potpuno zavisna od tuđe pomoći 24 sata dnevno. Njeno tijelo i govor više ne funkcionišu onako kako su nekada mogli, pokreti su nekontrolisani, riječi nerazumljive, a svakodnevni život potpuno promijenjen. Ipak, njena hrabrost i volja za životom i dalje inspirišu sve oko nje.

Ljekari u Turskoj dali su joj nadu – terapiju koja može olakšati njeno stanje i vratiti joj dostojanstvo života. Za lijekove i pretrage potrebno je 16.881,35 KM, što je prevelik iznos za porodicu već opterećenu kreditom od 60.000 KM.

Zajedno možemo pomoći da Mirzeta dobije mirniji i dostojanstven život, a njenoj porodici pružiti snagu i nadu da nisu sami u ovoj teškoj borbi.

Osim poziva na broj 17048, donacije su moguće i putem linka https://pomoziba.org/bs/pomozimo-mirzeti ili bankovnih računa Pomozi.ba organizacije - navode iz Udruženja.

Računi za uplate

PayPal:

[email protected]

(Mirzeta Pašalić)

Za uplate iz BiH:

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

NLB Banka d.d

132-260-20223371-17

ZiraatBank BH dd Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Mirzeta Pašalić

Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich

Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH - Hilfe für Menschen in Not

Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena.

Verwendungszweck: Mirzeta Pašalić

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

BAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Mirzeta Pašalić

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Mirzeta Pašalić.