Profesor Armin Kržalić za "Avaz": Dodik nastoji učvrstiti osjećaj kolektivne ugroženosti i opravdati vlastitu etnonacionalističku politiku

Izjave Milorada Dodika u kojima na uvredljiv način govori o Bošnjacima i islamu u Bosni i Hercegovini mogu se analizirati kroz teorijski okvir Kopenhaške škole sigurnosti, posebno kroz koncept sekuritizacije identiteta, kazao je za "Avaz" profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, Armin Kržalić.

- Ova teorijska škola polazi od ideje da sigurnost ne obuhvata samo vojni, već i društveni sektor, u kojem je osnovni referentni objekt identitet zajednice. Sekuritizacija nastaje kada politički akter identitet jedne grupe predstavi kao ugrožen, čime opravdava izvanredne mjere i retoriku „zaštite“ tog identiteta. U tom smislu, Dodik kroz izjave kojima stigmatizuje Bošnjake i islam djeluje kao sekuritizacijski akter, odnosno konstruiše bošnjački i islamski identitet kao prijetnju srpskom i hrišćanskom biću u BiH. Takvom retorikom proizvodi se osjećaj ugroženosti i mobilizacije unutar srpskog korpusa, dok se politički sukobi reinterpretiraju kao egzistencijalna borba za opstanak - kaže Kržalić.

Posljedica ovakvog diskursa, dodaje Kržalić, je pretvaranje identiteta iz kulturnog u sigurnosno pitanje, što dodatno produbljuje etničke podjele i onemogućava dijalog i kompromis u postkonfliktnom društvu. Naglašava da Dodikovo pozivanje na navodni „globalni sukob islama i kršćanstva“ dodatno potvrđuje manipulativnu dimenziju njegove retorike.

- On na taj način pokušava lokalne napetosti u BiH predstaviti kao dio šireg „civilizacijskog sukoba“, što je u skladu s narativima koji su utemeljeni na tezi Samuela Huntingtona. Međutim, takvo pojednostavljivanje savremenih međunarodnih odnosa zanemaruje činjenicu da su savremeni sukobi, poput rata između Rusije i Ukrajine, vođeni prvenstveno geopolitičkim, a ne religijskim motivima. Ovaj primjer jasno pokazuje da Dodikova interpretacija globalnih procesa nije zasnovana na realnoj analizi, već na politički instrumentalizovanoj percepciji prijetnje, kojom nastoji dodatno učvrstiti osjećaj kolektivne ugroženosti i opravdati vlastitu etnonacionalističku politiku. Na taj način, govor mržnje i religijski narativi postaju sredstvo političke moći, a sigurnosni diskurs se koristi za održavanje političke dominacije kroz podsticanje straha i nepoverenja među narodima Bosne i Hercegovine - ističe profesor Armin Kržalić.