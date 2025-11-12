ZDK nastavlja dobru saradnju s ustanovama socijalne zaštite Federacije BiH

Ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona Antonio Šimunović razgovarao je s predstavnicima ustanova socijalne zaštite Federacije BiH – Drin, Bakovići i Pazarić.

U tim ustanovama institucionalno su zbrinuti i građani Zeničko-dobojskog kantona kojima je, radi organizovanog zadovoljavanja osnovnih životnih potreba, neophodan kontinuiran dugotrajni smještaj i socijalna podrška uslijed invaliditeta, odnosno trajnih fizičkih ili intelektualnih smetnji.

Na sastanku su gosti ukazali na probleme s kojima se, uopšteno, susreću kada je riječ o načinu naplate njihovih usluga, s obzirom na to da je ovo pitanje različito uređeno od kantona do kantona. Posebno su istakli problem naplate usluga u segmentima zdravstvene njege i obrazovanja.

Ministar Šimunović izrazio je podršku radu ovih ustanova i želju za nastavkom dobre saradnje, s ciljem iznalaženja što efikasnijih rješenja, imajući u vidu da ovo pitanje treba biti jedinstveno uređeno na području cijele Federacije BiH.

Prema njegovim riječima, u Zeničko-dobojskom kantonu pitanje socijalne zaštite je, za sada, prilično dobro uređeno, saopšteno je iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK.