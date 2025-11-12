U Bihaću otvoren SOS Centar za hraniteljstvo: Novi dom podrške djeci bez roditeljskog staranja

Potpisivanjem Protokola o saradnji između SOS Dječijih sela u Bosni i Hercegovini i Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona, ozvaničeno je otvaranje SOS Centra za hraniteljstvo u Bihaću. To je važan korak u razvoju sistema porodične brige o djeci bez roditeljskog staranja u Krajini.
Protokol su u prisustvu federalnog ministra rada i socijalne politike Adnana Delića potpisali nacionalni direktor SOS Dječijih sela u BiH Malik Garibija i ministrica zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona Štefica Grgić. Resorno federalno ministarstvo podržalo je otvaranje centra i materijalno i institucionalno, nastavljajući višegodišnju saradnju sa SOS Dječijim selima BiH kroz projekte u Tuzli i Sarajevu.
– Ovo su veoma važni centri koji pomažu hraniteljskim porodicama da spriječe institucionalizaciju djece. Svako dijete zaslužuje toplinu doma i porodične ljubavi. Želimo da kroz ove projekte podignemo svijest o značaju hraniteljstva i omogućimo da nijedno dijete ne odrasta bez osjećaja pripadnosti porodici i zajednici. Radimo i na izmjenama Zakona o hraniteljstvu, kako bi sistem bio još snažniji i efikasniji. Poruka iz Bihaća je jasna – nismo sarajevocentrični, Krajina i Krajišnici zaslužuju podjednaku pažnju i podršku - poručio je ministar Delić.
Otvaranjem centra, SOS Dječija sela BiH proširuju mrežu podrške hraniteljskim porodicama, s ciljem da svako dijete u Bosni i Hercegovini odrasta u sigurnom i brižnom porodičnom okruženju. Novi centar u Bihaću pokriva područje cijelog Unsko-sanskog kantona i pružaće stručnu, psihološku i edukativnu podršku za najmanje dvadeset hraniteljskih porodica godišnje.
– Otvaranjem SOS Centra za hraniteljstvo u Bihaću činimo još jedan važan korak u širenju mreže podrške djeci i porodicama. Hraniteljstvo je suština zajedništva – ono povezuje ljude i vraća toplinu u zajednicu. Svaka porodica koja odluči postati hraniteljska mijenja svijet barem za jedno dijete. Pozivam sve koji osjećaju da mogu pružiti ljubav i sigurnost da otvore vrata svoga doma. Zahvaljujem institucijama i partnerima na povjerenju i viziji da ljubav i briga postanu sistemska vrijednost - izjavio je nacionalni direktor SOS Dječijih sela u BiH Malik Garibija.
Ministrica Štefica Grgić naglasila je da je otvaranje centra za hraniteljstvo rezultat zajedničkog rada i razumijevanja potreba djece bez roditeljskog staranja.
– Unsko-sanski kanton je treći u Bosni i Hercegovini koji dobija ovakav centar, i to je važan korak za naš sistem socijalne zaštite. Naš zajednički cilj je da svako dijete odrasta u porodičnom okruženju gdje će osjetiti ljubav i podršku, a ovakvi centri su ključni u tome - kazala je Grgić.
Otvaranjem SOS Centra za hraniteljstvo u Bihaću, Unsko-sanski kanton postaje dio šire mreže podrške koja promoviše ideju da nijedno dijete ne bi smjelo odrastati bez doma, pažnje i ljubavi – vrijednosti koje čine temelj zdravog društva.