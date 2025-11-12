U Bihaću otvoren SOS Centar za hraniteljstvo: Novi dom podrške djeci bez roditeljskog staranja

Potpisivanjem Protokola o saradnji između SOS Dječijih sela u Bosni i Hercegovini i Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona, ozvaničeno je otvaranje SOS Centra za hraniteljstvo u Bihaću. To je važan korak u razvoju sistema porodične brige o djeci bez roditeljskog staranja u Krajini.

Socijalna politika

Protokol su u prisustvu federalnog ministra rada i socijalne politike Adnana Delića potpisali nacionalni direktor SOS Dječijih sela u BiH Malik Garibija i ministrica zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona Štefica Grgić. Resorno federalno ministarstvo podržalo je otvaranje centra i materijalno i institucionalno, nastavljajući višegodišnju saradnju sa SOS Dječijim selima BiH kroz projekte u Tuzli i Sarajevu.

– Ovo su veoma važni centri koji pomažu hraniteljskim porodicama da spriječe institucionalizaciju djece. Svako dijete zaslužuje toplinu doma i porodične ljubavi. Želimo da kroz ove projekte podignemo svijest o značaju hraniteljstva i omogućimo da nijedno dijete ne odrasta bez osjećaja pripadnosti porodici i zajednici. Radimo i na izmjenama Zakona o hraniteljstvu, kako bi sistem bio još snažniji i efikasniji. Poruka iz Bihaća je jasna – nismo sarajevocentrični, Krajina i Krajišnici zaslužuju podjednaku pažnju i podršku - poručio je ministar Delić.