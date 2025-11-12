SNSD uputio zahtjev: Ustavni sud da ocijeni odluku o glavnom pregovaraču sa EU

Klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini RS (NSRS) uputio je danas Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu usklađenosti sa Ustavom BiH odluke o formiranju kancelarije i proceduri imenovanja glavnog pregovarača BiH sa EU.

Šef Kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica rekao je "da su ovom odlukom povrijeđeni Ustav BiH, ali i nadležnosti, poručujući da je logično da mjesto glavnog pregovarača pripada Republici Srpskoj, srpskom narodu i SNSD-u kao najvećoj partiji".

Predsjednik Zakonodavnog odbora NSRS Mladen Ilić rekao je "da traže i donošenje privremene mjere o stavljanju van snage odluke do konačne odluke Ustavnog suda BiH".

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH 30. oktobra usvojio je odluku o formiranju kancelarije i proceduri imenovanja glavnog pregovarača sa EU i njegovih zamjenika, a glasanju i raspravi o tome nisu prisustvovali poslanici SNSD-a i Srpskog kluba. Ovom odlukom je predviđeno da glavnog pregovarača i dva zamjenika imenuju poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Odluka je usvojena glasovima stranaka "Trojke" i njihovih partnera, SDA, te opozicionih stranaka iz RS - PDP-a, SDS-a i Liste za pravdu i red.