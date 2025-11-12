Akademik Asim Mujkić, profesor na FPN-u, za "Avaz": Uz negaciju genocida Milorad Dodik nema više šta da poruči

Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, kojem je na šest godina zabranjeno političko djelovanje, u predizbornoj kampanji za predsjednika entiteta Republika Srpska u Istočnom Sarajevu prije dva dana je održao najskandalozniji govor do sada. Akademik Asim Mujkić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, u razgovoru za „Dnevni avaz“ podsjeća kako smo u posljednjih 10 godina mogli da pratimo evoluciju radikalnog govora Milorada Dodika.

Krajnje granice

- To je čitav jedan vokabular koji je u svakom narednom izbornom ciklusu bio sve radikalniji i sve više uvredljiv, posebno kada su u pitanju Bošnjaci. Tako se pošlo od Bošnjaka, pa Sarajeva kao Teherana, pa smo onda ostali muslimani, a sada, evo, samo sam čekao kada će preći na Turke. Koliko god to uvredljivo bilo, to nam govori, kako bi to u narodu rekli, da je polako ispucao sve. Dakle, to radikaliziranje govora s ciljem mobilizacije, u konkretnom slučaju da se mobiliziraju srpski glasači da bi podržali opciju SNSD-a, odnosno Karana, došlo je do krajnjih granica. Uz negaciju genocida, faktički, on nema više šta da poruči - ocjenjuje prof. Mujkić.

Smatra da je Dodik, praktično, iscrpio sve, a ono što je izgovorio, zapravo, govori o njemu samom.

- Jer, inače, kada ljudi koji u životu počnu da psuju, da vrijeđaju, to obično razumijemo kao nemoć i u tom smislu možemo govoriti da je to izraz neke njegove nemoći. Vjerujem da mu je izuzetno krivo što ne može da učestvuje u svemu tome i što je na kraju postao ljepitelj plakata za nekog drugog čovjeka - ističe prof. Mujkić.

Kraj garniture

Navodi i kako mu je od svega toga zanimljivije, koliko god da je taj jezik radikalan i šovinistički iz jednog u drugi izborni ciklus, što na empirijskoj bazi primjećujemo da je sve manje ljudi koji su spremni da se odazovu na takav govor.

- Ja mislim da je to negdje i prirodan kraj jedne takve garniture koja ide za tim da je to jedino što mogu da ponude svojim glasačima, dakle vrijeđanje drugih ljudi. Dakle, nisu više ni konstitutivni narodi, nego on Bosnu i Hercegovinu sada, valjda, vidi kao državu dviju vjera- muslimani s jedne, a kršćani s druge strane, pa naravno možemo odgonetnuti šta je iza toga. Naravno da je iza toga njegov pokušaj da se prijateljima na Zapadu, a kada to kažem mislim na radikalne desničare, koji takvim terminima u svojim zemljama duže razmišljaju, na određen način približi i da stekne neku podršku, tako da možemo to tumačiti i na taj način - govori nam prof. Mujkić.

Jezgro partije

- Dugoročnije kada gledamo, uklanjanjem ili barem u prvoj fazi činjenjem irelevantnim njegove voditeljske pozicije, ustvari se razbija jezgro te partije. Poslije njega, bez obzira što ima pametnih ljudi u SNSD-u, ne vjerujem da će se naći neka osoba koja će moći držati na okupu tu partiju - mišljenja je prof. Mujkić.