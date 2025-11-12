Detalji istrage o "vikend snajperistima": Italijanska služba znala za bazu u Trstu, u Sarajevo stizali preko Beograda

Novo poglavlje dobila je istraga o monstruoznim "vikend snajperistima" koji su tokom opsade Sarajeva plaćali srpskim snagama da pucaju po civilima.

Kako svjedoči bivši agent bh. obavještajne službe, italijanski SISMI, tadašnja vojna obavještajna služba Italije, bila je upoznata s postojanjem "ratnog safarija" i što je još teže, znali su da se baza iz koje su kretali italijanski plaćenici nalazila u Trstu.

Italijanske obavještajne službe znale su za italijanske državljane koji su plaćali da pucaju na civile u Sarajevu, tvrdi svjedok.

- Bosanske službe su saznale za ‘Safari’ krajem 1993. Sve se to dešavalo tokom zime 1993/94. Obavijestili smo SISMI (italijansku vojnu obavještajnu službu) početkom 1994. godine - rekao je izvor za italijansku La Republicu.

"Prekid operacije"

Odgovor SISMI-ja stigao je dva mjeseca kasnije i bio je jasan: "Otkrili smo da Safari polazi iz Trsta. Operacija je prekinuta i više se neće ponoviti."

To je izjavio bivši agent bosanske obavještajne službe, označen inicijalima E. S., koji se nalazi na vrhu liste svjedoka koje milansko tužilaštvo planira pozvati kako bi rasvijetlilo šta se zaista događalo tokom opsade Sarajeva od 1992. do 1996. godine. Prema istražnoj hipotezi, grupe Italijana su učestvovale u tzv. "ratnom turizmu", plaćale su da mogu pucati na nenaoružane civile s brda oko Sarajeva.

Nakon te prepiske, tvrdi izvor, između dvije obavještajne službe više se o tome nije govorilo, iako su "održavale česte kontakte".

- Bosanska služba od tada nije dobila nikakve nove informacije o tome da se „Safari“ ponavljao u Sarajevu. Nismo dobili imena lovaca ni organizatora - dodao je, ali bi trebao postojati dokument SISMI-ja koji potvrđuje da su početkom 1994. u Trstu otkrili bazu i prekinuli operaciju."

U milanskoj istrazi, koju vodi tužilac Alesandro Gobis (Alessandro Gobbis), sada se istražuje krivično djelo ubistva s elementima okrutnosti i iz niskih pobuda. Tužioci pokušavaju utvrditi identitet osoba, "najmanje njih pet", ali se sumnja na veći broj, koje su svakog petka polazile iz Milana, Torina, Veneta i Furlanije prema Trstu, odakle bi letjele za Beograd, a zatim helikopterima ili kopnom odlazile na brda iznad Sarajeva.

Sve to, uz pomoć pojedinaca iz redova srpske vojske, kojima su za "uslugu" plaćali značajne svote novca. Među osumnjičenima su bivši privrednici, ljekari, plaćenici, tada četrdeseto- i pedesetogodišnjaci, strastveni kolekcionari oružja i zaljubljenici u lov i streljanu, kako je detaljno prikazano u dokumentarcu Sarajevo Safari slovenskog autora Mirana Zupaniča.

"Humanitarno pokriće"

U istrazi, pokrenutoj nakon prijave italijanskog pisca Ezija Gavazzenija i uz podršku advokata Nicole Brigide i Guida Salvinija, razmatra se i mogućnost da su italijanski snajperisti koristili "humanitarno pokriće".

Neki od njih navodno su putovali pod izgovorom da učestvuju u konvojima pomoći, koji su iz Milana i okolnih oblasti donosili pomoć stanovništvu pogođenom ratom.

Cijela je operacija bila pažljivo prikrivana. "Još i danas svjedoci su pod pritiskom srpskih službi sigurnosti da o svemu šute", kaže bivši bosanski agent. "U filmu je trebala biti uključena i ispovijest pilota koji je prevozio ‘lovce’ iz Beograda u BiH, ali se povukao prije snimanja, jer su mu agenti BIA-e (srbijanske obavještajne službe) zaprijetili da će ubiti cijelu njegovu porodicu."

Otvorena istraga

Bivša gradonačelnica Sarajeva, Benjamina Karić, ponovila je da je spremna svjedočiti.

- U avgustu sam podnijela krivičnu prijavu tužilaštvu u Milanu, putem Ambasade Italije u Sarajevu, koje je otvorilo istragu, a ja sam se stavila na raspolaganje kao svjedok - kazala je.

Karić traži, dok Sarajevo čeka da bude priznato kao oštećena strana, da "istraga utvrdi istinu i da se odgovorni privedu pravdi". To su, kaže, "oni koji su, prema tvrdnjama jednog slovenačkog obavještajca, plaćali više kako bi mogli pucati na dijete".

- Riječi koje su sami autori snimili, bogati stranci, zaljubljenici u neljudske podvige. Čitav tim neumornih ljudi bori se da ova prijava ne ostane mrtvo slovo na papiru. Ne odustajemo -zaključila je Karić.