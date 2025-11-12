Zastavu BiH okrenuli naopako, a Konakoviću to nije smetalo

Tokom zvanične posjete Sultanatu Omanu, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sjedio je ispred zastave BiH koja je bila okrenuta naopako. No, ministar nije reagirao.

Na zvaničnoj fotografiji sa sastanka s visokim zvaničnikom Omana, jasno se vidi da je bh. zastava okrenuta naopako, s bijelim trouglom na pogrešnoj strani, što predstavlja ozbiljan diplomatski gaf i znak nepoštovanja državnih simbola. Iako se radi o propustu domaćina, u diplomatskoj praksi postoji jasna procedura - predstavnik države dužan je odmah reagovati i tražiti ispravku.

Konaković, međutim, prema svemu sudeći, nije reagovao. Na fotografiji se smješka i vodi razgovor dok se državna zastava nalazi u nepravilnom položaju.

Ovaj incident otvara pitanje profesionalnosti i protokolarne pažnje u radu Ministarstva vanjskih poslova BiH, čiji su službenici dužni provjeriti sve simbole i obilježja prilikom službenih posjeta i prije održavanja sastanka.

Dok se s jedne strane ministar hvali „evropskim putem BiH“, pa čak daje i nebulozne izjave da je BiH „šampion evropskih integracija“, s druge strane čini se da ni osnovne državne simbole ne zna prepoznati. Na društvenim mrežama već su se pojavili brojni komentari i šale na račun ovog propusta, a mnogi su podsjetili da slične greške nisu prolazile ni u mnogo neozbiljnijim diplomatijama.

Ironično, upravo Konaković često govori o „dostojanstvu države BiH u međunarodnim odnosima“ - ali ovaj put je to dostojanstvo završilo doslovno izvrnuto.