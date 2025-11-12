Novinaru Avdi Avdiću zabranjen ulazak u Hrvatsku

Uredniku portala Istraga.ba Avdi Avdiću zabranjen je ulazak u Hrvatsku. On je na svom portalu objavio da mu je Granična policija Hrvatske zabranila ulazak u tu državu.

Ističe da se pojavio na Graničnom prijelazu Gradiška, gdje su mu rekli da se nalazi u nacionalnoj evidenciji osoba kojima je zabranjen ulazak u tu zemlju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova ove zemlje izdalo mu je Rješenje o odbijanju ulaska.

Nije poznato šta je razlog ovakve odluke, a on u tekstu navodi da je nedavno držao predavanje u Zagrebu o Izbornom zakonu i nametanjima visokog predstavnika Kristijana Šmita, aludirajući da je vjerovatno to u pitanju.