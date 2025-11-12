Iz Tužilaštva BiH za "Avaz": Dobili smo više prijava za Dodikov govor mržnje, proslijeđene su OJT Istočno Sarajevo

Iz Tužilaštva BiH su za "Avaz" potvrdili da su zaprimili više dopisa i prijava vezano za skandalozni govor predsjednika SNSD-a Milorada Dodika na predizbornom skupu u Istočnom Sarajevu.
U tom govoru on je Bošnjake nazivao "amebama", "Turcima", a onda poručio da niko "ne laže više gore i više od Turaka".
On je osporavao i to što se prodaju stanovi Bošnjacima u općini Istočna Ilidža.
- Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zaprimilo je više dopisa i prijava koje se odnose na navedeni događaj, a koje su proslijeđene na nadležno postupanje OJT Istočno Sarajevo, kao stvarno i mjesno nadležnom tužilaštvu. Za sve dalje informacije možete se obratiti OJT u Istočnom Sarajevu.