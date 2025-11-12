Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

REAKCIJE

Iz Tužilaštva BiH za "Avaz": Dobili smo više prijava za Dodikov govor mržnje, proslijeđene su OJT Istočno Sarajevo

On je osporavao i to što se prodaju stanovi Bošnjacima u Općini Istočna Ilidža

Milorad Dodik. Dejan Rakita / Pixsell

Piše: Sedin Spahic

12.11.2025

Iz Tužilaštva BiH su za "Avaz" potvrdili da su zaprimili više dopisa i prijava vezano za skandalozni govor predsjednika SNSD-a Milorada Dodika na predizbornom skupu u Istočnom Sarajevu.

U tom govoru on je Bošnjake nazivao "amebama", "Turcima", a onda poručio da niko "ne laže više gore i više od Turaka".

On je osporavao i to što se prodaju stanovi Bošnjacima u općini Istočna Ilidža.

- Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zaprimilo je više dopisa i prijava koje se odnose na navedeni događaj, a koje su proslijeđene na nadležno postupanje OJT Istočno Sarajevo, kao stvarno i mjesno nadležnom tužilaštvu. Za sve dalje informacije možete se obratiti OJT u Istočnom Sarajevu.

# MILORAD DODIK
# TUŽILAŠTVO BIH
PRIKAŽI KOMENTARE (62)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.