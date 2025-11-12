Forto: Priču o glavnom pregovaraču trebamo staviti u drugi plan dok ne usvojimo dva ključna zakona

Nevjerovatno je da stalno pričamo o glavnom pregovaraču Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom, a nismo usvojili ključne zakone koje od nas traži Evropska komisija, izjavio je ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto danas nakon sjednice Vijeća ministara BiH.

- Obje kandidatkinje koje je predložila Trojka, uključujući Lejlu Hasanović u ime Naše stranke, su odlične i ne vjerujem da će biti problem da se postigne dogovor. Međutim, smatram da priču o pregovaraču i uredu pregovarača treba privremeno staviti u drugi plan dok ne uradimo teže zadatke koje je pred nas stavila Evropska komisija - usvajanje zakona o VSTV-u i zakona o Sudu BiH - rekao je Forto.

Reformski zakoni

Dodao je da je nevjerovatno da se stalno govori o pregovaraču, a da ključni reformski zakoni još nisu usvojeni.

- Kada donesemo zakone, pregovarač će doći bez problema - kazao je, dodavši da će poštovati svaku odluku Suda BiH ili Ustavnog suda u vezi nadležnosti Vijeća ministara BiH.

Govoreći o statusu BHRT-a, Forto je istaknuo da javni servis BiH ponovo nije uvršten u budžet, te da je situacija i dalje neizvjesna.

- Nemar koji nivoi vlasti pokazuju prema BHRT-u je zapanjujući, posebno predstavnici SNSD-a i ministri iz Republike Srpske. BHRT i stabilnost sam pominjao više puta, ali ovo je činjenica - citiram izvještaj Evropske komisije: jedan od 14 prioriteta je stabilno i održivo poslovanje javnog RTV servisa. Ne znam može li jasnije - rekao je Forto.

Podsjetio je da je na prošloj sjednici Vijeća ministara BiH glasao protiv budžeta upravo zbog ignoriranja potreba BHRT-a.

- Meni je nevjerovatno da neko dozvoljava da BHRT nema sredstva za mjesečne troškove. To je suluda situacija. Kada otvorimo pregovore, ovo će biti jedna od tema koju ćemo morati riješiti - poručio je.

Na pitanje o alarmantnom pismu direktora BHRT-a u kojem se navodi da prijeti potpuni kolaps RTV doma, Forto je rekao da, dok se politička blokada ne riješi, uprava BHRT-a mora preuzeti odgovornost i iskoristiti postojeće resurse.

Efikasan model

- Parlament BiH je nadležan za BHRT. Uprava može učiniti korake koje do sada nije – na primjer, ponuditi efikasan model rada, uključujući upravljanje imovinom. Ogromna zgrada na dobroj lokaciji zjapi prazna. Hiljade kvadrata mogli su biti iznajmljeni ozbiljnim firmama koje bi plaćale struju i grijanje. Zašto se to nije desilo u posljednjih deset godina je misterija - rekao je Forto.

Dodao je da je više puta tražio od uprave da dostavi takav prijedlog kako bi ga, kako je rekao, "zajedno gurali" kroz Vijeće ministara BiH i Parlament, ali da do sada nije dobio nikakav dokument.

Na kraju je istaknuo da je konačno deblokiran projekt deminiranja desne obale rijeke Save vrijedan 14 miliona KM, koji je godinama bio u zastoju.

- To se dešava na području gdje je i entitet RS i Federacija BiH, ali posebno Brčko distrikt BiH. Završetkom tog projekta mogli bismo raditi intervencije na plovnom koritu rijeke Save, što bi moglo proširiti poslovanje luke u Brčkom, naše jedine luke, za do 30 posto radnih dana u godini - rekao je Forto.

Dodao je da projekat nije senzacionalna tema, ali da je riječ o nagomilanim problemima koji su dugo čekali rješenje.

- Ovaj projekat je stajao u ladici u Briselu dvije i po godine, niko se nije raspitao za njega. Nadam se da će biti uspješan i da ćemo već na proljeće uvesti firme koje će ovu jako bitnu aktivnost sprovesti - kazao je Forto.