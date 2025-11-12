Video / Lemana Spahić o uspjesima: Dvostruka doktorica nauka s više od 50 naučnih radova

Lemana Spahić je dvostruka doktorica nauka, s obrazovnim putem koji obuhvata Bosnu i Hercegovinu i inostranstvo. Tokom svoje karijere objavila je više od pedeset naučnih radova u časopisima, zbornicima radova te poglavljima knjiga.

U „Avazovom“ intervjuu govorila je o izazovima s kojima se susrela u svijetu nauke, ali i o primjeni vještačke inteligencije u medicini, čime se bavila u svojoj prvoj doktorskoj disertaciji.

- Moram priznati da su to potpuno dva različita iskustva. U Bosni i Hercegovini je to išlo svojim prirodnim putem, dodiplomski, zatim magistarski, a onda pošto sam se odlučila za karijeru u nauci, prirodan slijed je bio doktorat. Tema je došla spontano, u saradnji s dugogodišnjim mentorima – istakla je Spahić.

Paralelno s tim, kao stipendistica renomiranog evropskog projekta „Marie Sklodowska Curie Decode ITN“, doktorirala je i na Univerzitetu u Kragujevcu, gdje je istraživala višeskalno modeliranje razvoja aterosklerotskih plakova pomoću agentno zasnovanih modela.

- To iskustvo bilo je potpuno drugačije, iz prostog razloga što je podrazumijevalo da jedan duži period boravim u jednoj instituciji, što je za mene bio Univerzitet u Kragujevcu, a onda sam određeni period, i po nekoliko mjeseci provodila u institucijama u Grčkoj i u Italiji. Bilo je to međunarodno i multidisciplinarno iskustvo, sa brojnim izazovima – navela je Spahić.

Lemana je od malih nogu imala želju da se bavi nečim što bi moglo pomoći čovječanstvu, međutim s vremenom je spoznala da medicina nije za nju, jer je po prirodi jako osjetljiva, te ističe da ne bi mogla podnijeti bol pacijenata. Shodno tome svijet nauke i inžinjering su došli kao prirodno rješenje.

