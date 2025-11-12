Nikšić s Ginkelom: Ubrzati aktivnosti oko projekta Južne interkonekcije

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić sastao se danas, u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu, sa otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH Johnom Ginkelom. Centralna tema sastanka bila je implementacija projekta Južne interkonekcije.

Tokom razgovora je obostrano istaknuta potreba ubrzane realizacije projekta Južne plinske interkonekcije. Sagovornici su se usaglasili da se radi o prioritetnom interesu kako Federacije BiH i naše države, tako i Sjedinjenih Američkih Država na ovom području.

Otpravnik poslova Ginkel je još jednom naglasio da je Južna interkonekcija pitanje koje ima pažnju najviših dužnosnika administracije SAD-a. Najbolja potvrda je neposredno adresiranje i bavljenje ovim pitanjem ministra za unutrašnju politiku SAD-a Douga Burguma, te ministra energetike SAD-a Chrisa Wrighta. Na nedavnom samitu u Ateni, na kojem je učestvovao i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić intenzivno je razgovarano o ovoj tematici i daljim koracima na realizaciji projekta.

Premijer Nikšić je upoznao otpravnika poslova Ginkela s hronologijom dosadašnjih aktivnosti oko projekta Južne interkonekcije, koje su dovele do usvajanja Zakona o južnoj interkonekciji, u saradnji sa SAD-om.

Učesnici razgovora su naglasili važnost osiguranja energetske nezavisnosti Bosne i Hercegovine, te alternative dosadašnjoj jedinoj opciji, opskrbi ruskim gasom.

Sastanku su prisustvovali i federalni ministar rasljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar i predstavnici Političkog i Ekonomskog odjela Ambasade SAD-a u BiH.