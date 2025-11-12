Vani jedno, unutra drugo: Konaković osudio zabranu ulaska Avdi Avdiću u Hrvatsku

Elmedin Konaković, poznat po kontinuiranom pritisku na medije i vrijeđanju novinara (zato je završio u negativnom kontekstu u Godišnjem Izvještaju o kršenju ljudskih prava Stejt Departmenta), ipak je sada stao u tobožnju zaštitu poznatog novinara. Očigledno, kod Konakovića važi pravilo - vani jedno, unutar BiH drugo.

Ipak, objavljujemo njegovu reakciju u cijelosti, jer je vjerovatno napisao neko od stručnih ljudi unutar Ministarstva vanjskih poslova.

- Zabrana ulaska novinaru Avdi Avdiću u Hrvatsku je ozbiljan udar na slobodu medija. Ovakvi potezi opasan su presedan i šalju pogrešnu poruku cijelom regionu. Novinari moraju biti slobodni i kad postavljaju neugodna pitanja. MVP BiH će u skladu sa svojim nadležnostima reagovati - rekao je Konaković.