Video / Adi Selman: Imam brojne probleme zbog aktivizma, slučajevi iz Tuzle su dokaz propadanja društva

Adi Selman, jedan od osnivača udruženja "Karton revolucija" iz Tuzle, bio je gost "Avazovog intervjua. On je komentirao slučajeve podvođenja maloljetnica u Tuzli, kao i požara u Domu penzionera u kojem je život izgubilo 13 osoba. On to opisuje kao dio sistemskog propadanja društva i posljedice decenija uhljebljavanja.

- Šutimo zato što nismo hrabri, nismo spremni braniti svoje dostojanstvo, zato što se bojimo i zato što je veliki dio pristao na neki kriminal. Mnogi od nas nemaju slobodu da budu slobodni. Sistem nam je bukvalno počeo ulaziti u kuću, a ne bunimo se. Sve dok nas ne bude tri puta više na protestima nego na nekom koncertu ovako će nam biti - rekao je te dodao da se vlast boji ljudi.

- Mi smo država sa najboljim zakonima, koji se nikako ne poštuju. Još gore je kada se okupljamo bez jasnih zahtjeva, kada se okupljamo sa uopštenim zahtjevima i često ne želimo da učestvujemo u takvim protestima - istakao je.

Poručuje da u TK ne smeta Dodik da imamo dobru policiju ili Tužilaštvo, a budućnost BiH vidi u pravdi, ekonomiji i redu.

- Nacionalizam je maska za kriminal. Thomson na koncertu govori „Jugoslavija je mrtva“ i milion u džep - istakao je.

Poručuje da ga Neretva trenutno najviše boli, da je neće staviti u cijevi, da će biti odbranjena.

- Slučaj Prokoškog jezera je najbolji primjer je raspalog sistema. Kada dođete u Fojnicu, ne znam da li ima mjesta sa više zastava i manje države. Drago nam je što nas ovaj sistem ne podržava nego nas tjera na Sud. UN misija će se uključiti praćenje našeg predmeta i suđenje nama. Ne mogu da apliciram na javni konkurs, jer se protiv mene vodi krivični postupak, ima dosta poteškoća ali ako je to cijena da se sruši jedan nelegalni objekat ja ću je platiti - naveo je Selman u "Avazovom intervju".

Ispričao je da im je ponuđeno da prihvate godinu dana uslove kazne za šest mjeseci zatvora s ciljem legalizacije objekata na Prokoškom jezeru.

- Prvo ročište je pratila čitava ikonografija zastrašivanja, dolazili su nam inspektori sa pištoljima u civilu na kućnu adresu da nas zastrašivaju. Suočavali smo se sa raznim vrstama pretresa na granicama. Naš auto izdvoje, pretresaju nam stvari, bukvalno nas gole skidaju. Imamo čitav niz tužbi za klevetu, Elektorprivreda nas je tužila za klevetu i tužba je odbijena. Ne bojim se da se borim, svejedno nas nema ako dozolimo sve što rade. Ograničeni smo resursima i ne možemo da stignemo da obradimo sve probleme koje nam ljudi javljaju. Prva stvar od koje se finansiramo su projekti koje pišemo prema institucijama EU, drugi vid finansiranja su donacije ljudi koji nas podržavaju - zaključio je Selman.

Kompletan intervju pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal Avaz TV.