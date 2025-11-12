Komšić kritikovao zabranu ulaska Avdi Avdiću u Hrvatsku: "Ozbiljan udar na odnose između dvije države"

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić reagovao je nakon što je novinaru Avdi Avdiću zabranjen ulazak u Hrvatsku, ocijenivši taj potez kao ozbiljan udar na odnose između dvije države.

- Neutemeljena i ničim opravdana zabrana ulaska u Republiku Hrvatsku ponajboljem istraživačkom novinaru u regionu, Avdi Avdiću, predstavlja udar na odnose između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske - poručio je Komšić.

Kako je dodao, takav tretman hrvatskih vlasti prema građanima Bosne i Hercegovine koji se nisu ogriješili o zakon, niti se protiv njih vode bilo kakvi krivični postupci, "nije ništa drugo do napad na građane Bosne i Hercegovine".

Komšić smatra da odluka o zabrani predstavlja i kršenje osnovnih prava i sloboda novinara, što je, kako kaže, protivno evropskim vrijednostima i demokratskim standardima koji važe u Evropskoj uniji.

- Pozivam institucije Evropske unije da oštro osude uskraćivanje osnovnih sloboda novinarima, te da se istima omogući nesmetan rad i djelovanje - istakao je Komšić.

Dodao je da su sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine dužne pružiti svaku vrstu pomoći građanima kojima bi eventualno mogla biti ugrožena osnovna ljudska prava.

Na kraju je najavio da će ambasador Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini biti pozvan na konsultacije kako bi objasnio postupak vlasti Hrvatske u ovom slučaju.