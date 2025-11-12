Roditelji se okupili ispred škole na Dobrinji: Žale se da jedno dijete maltretira njihovu djecu, intervenirala policija

Nekoliko roditelja večeras se okupilo u dvorištu Osnovne škole “Osman Nuri Hadžić” u Sarajevu zbog, kako navode, svakodnevnog maltretiranja učenika osmog razreda od strane jednog maloljetnog lica.

Okupljeni roditelji žele zajednički razmotriti sljedeće korake kako bi zaštitili svoju djecu i spriječili ponavljanje sličnih situacija u budućnosti.

Zbog okupljanja je intervenisala i policija MUP-a Kantona Sarajevo, koja je na terenu smirila situaciju i utvrdila okolnosti slučaja.

Roditelji traže da škola i nadležne institucije hitno reaguju i spriječe daljnje incidente.