BH Novinari: Institucije Hrvatske moraju hitno obrazložiti zašto su novinaru Avdi Avdiću zabranili ulazak

Upravni odbor Udruženja BH Novinari i Linija za pomoć novinarima (FMHL) zahtijevaju od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske i Granične policije Hrvatske da hitno i javno objasne zbog čega je uredniku portala "Istraga.ba" Avdi Avdiću zabranjen ulazak u tu zemlju.

Kako su naveli iz udruženja, Granična policija Hrvatske je 12. novembra u 13:28 sati na graničnom prijelazu Gradiška izdala Avdiću rješenje o odbijanju ulaska u Republiku Hrvatsku, uz napomenu da se njegovo ime nalazi u nacionalnoj evidenciji osoba kojima je zabranjen ulazak. Odluka je, međutim, donesena bez ikakvog dodatnog obrazloženja.

Upravni odbor BH Novinara i Linija za pomoć novinarima smatraju ovakav potez hrvatskih institucija direktnim kršenjem prava na slobodu kretanja i prava novinara da izvještavaju o temama od javnog interesa.

Kako ističu, proglašavanje novinara Avde Avdića “prijetnjom javnom poretku i unutarnjoj sigurnosti” Republike Hrvatske predstavlja opasan presedan i ograničavanje slobode medija koje je potpuno nespojivo sa vladavinom prava i demokratskim praksama Evropske unije, čija je Hrvatska punopravna članica.

BH Novinari ističu da posebno zabrinjava činjenica da je odluka o zabrani ulaska donesena bez ikakvog konkretnog i argumentovanog objašnjenja, te traže od MUP-a i Granične policije Hrvatske da se odmah izjasne o ovom postupku.

Udruženje također zahtijeva od Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine da uputi protestnu notu Hrvatskoj i zvanično zatraži informaciju o razlozima zabrane.

Udruženje BH Novinari i Linija za pomoć novinarima će nakon zvaničnog obrazloženja institucija Hrvatske u ovom slučaju postupati dalje u skladu sa svim raspoloživim zakonskim mogućnostima kako bi zaštitili prava novinara na slobodu kretanja i izvještavanja kao temeljne principe novinarske profesije, koji ne smiju biti ugroženi proizvoljnim postupcima vlasti i policijsko-obavještajnih struktura bilo koje države.