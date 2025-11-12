Majka djevojčice iz OŠ "Osman Nuri Hadžić": Dobijala sam prijetnje od roditelja

Roditelji učenika osmog razreda Osnovne škole "Osman Nuri Hadžić" okupili su se večeras u dvorištu kako bi izrazili nezadovoljsto zato što je jedna učenica maltretira druge.

Sanela Sorguč, majka jedne od učenica, kazala je da je sporna učenica u tom razredu od prošle godine.

- Bila sam predstavnik u Vijeću roditelja i pokušala sma nešto i sa stručnom službom škole, razrednica je izašla u susret, međutim nije bilo pomaka. Dobijala sam prijetnje od roditelja iz našeg razreda i odlučila sam da istupim. Nama kao roditeljima koji želimo da zaštitimo svu djecu, odlučili smo da se okupimo, a škola nam to nije dozvolila u dvorištu i evo vidite da je došla policija - kazala je.

