Amela Buljubašić: Učenica je napala moje dijete u septembru, želimo kraj progona

Amela Buljubašić, majka djevojčice koja je bila napadnuta u Osnovnoj školi "Osman Nuri Hadžić", rekla je za "Dnevni avaz" da je obaviještena da je urađeno sve u kontekstu nadzora nad školom.

- Čekam zvanični odgovor da mogu pokrenuti sve sudske poslove, jer su prava mog djeteta ugrožena. Meni je žao što se jučer opet ovo desilo, jučer nije bilo moje dijete, ali žao mi je. Mi želimo da se završi progon, nije normalno da neko teroriše djecu dva mjeseca, a djeca ne dobiju adekvatan nastavni plan i program, naša djeca su izložena pritisku. Uvijek se ponašaju kao da je sve pod kontrolom. Zašto se dijete nije prebacilo u drugo odjeljenje, zašto se nije pomoglo tom djetetu? Znamo da u drugi razred ide dijete od direktora, pa je vjerovatno tu u pitanju - kazala je Buljubašić.