Dževahid Kovačević: "Mojoj kćerki je danas prijetila da će je zbosti olovkom"

Roditelji učenika osmog razreda Osnovne škole „Osman Nuri Hadžić“ okupili su se večeras u dvorištu škole kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog toga što jedna učenica maltretira druge učenike.

Dževahid Kovačević, otac djevojčice koja je također bila na meti nasilnice, rekao je:

- Ja sam policiju kontaktirao i ranije zbog ove situacije, zbog djevojčice koja premlaćuje učenike. I moje dijete, koje je ovdje sa mnom, je žrtva. Mjesecima trpi napade od te djevojčice, prijetnje smrću. Danas joj je opet prijetila da će je zbosti olovkom. Požalili smo se svima, ali su nas ignorisali u školi. Kad sam direktoru rekao da neću slati dijete u školu ako se ovo nastavi, rekao mi je: "Pa i ne more da ide.”

Dževahid je dodao da roditelji više ne mogu trpjeti ovakvo ponašanje i da su se okupili kako bi zajednički iskazali zabrinutost i razmotrili naredne korake za zaštitu svoje djece.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal Avaz TV.