Stanivuković tvrdi da je razotkrio kriminal vezan za policijske radare: Idu krivične prijave jer nas ovo mnogo boli

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković kritikovao je nabavku radarskih stubova koju, prema njegovim tvrdnjama, finansira Vlada Republike Srpske, navodeći da pojedinačna cijena od 320.000 konvertibilnih maraka predstavlja "veliki kriminal".
- Ovaj stub zvani radar, 320.000 konvertibilnih maraka, jedan komad, platit će Vlada Republike Srpske. Dakle, nije krivi toranj u Pizi, nije ni Ajfelov toranj, nema ni zlata, a koštat će toliko. Garantujem životom da je svaka riječ koju govorim tačna i istinita - kazao je Stanivuković.
Ispitivanje nabavke
On je istakao da će se kroz ispitivanje nabavke pokušati otkriti eventualni kriminal.
- Kroz ovaj stub zvani radar istražit ćemo još jedan u nizu velikih kriminala u Republici Srpskoj. Nema ni zlata. Dva kilograma zlata košta 200.000 KM, a ovo čudo stuba košta 320.000 KM - dodao je gradonačelnik.
Stanivuković je naglasio da se za 320.000 KM moglo, umjesto jednog stuba, kupiti mnogo javnih dobara.
- Za ovaj novac možemo kupiti dva stana, pet kilometara vodovodne mreže, dva kilometra saobraćajnica, pet dječijih igrališta i još mnogo toga, a vlada našim parama kupuje ovaj jedan stub zvani radar, i takvih 110 komada - rekao je Stanivuković.
On je pokazao tendersku dokumentaciju prema kojoj bi za 110 radara bilo izdvojeno oko 35 miliona KM.
- Tenderska dokumentacija 30 miliona, plus 5 miliona PDV-a, ukupno 35 miliona KM za 110 radara - precizirao je gradonačelnik.
Stanivuković je upitao i zašto je isti posao prije pet godina, kako tvrdi, koštao znatno manje.
- Dokaz da je MUP Republike Srpske isti posao prije samo pet godina uradio za 10 miliona KM. Istih 110 radara. Otkud razlika 20 miliona, hoćete reći inflacija? Ne, čist kriminal - istakao je Stanivuković.
On je direktno optužio odgovorne u vladi i Ministarstvu.
- Budimire, Karane, ministri koji vas provodite, predsjedniče vlade, kome ide razlika od 25 miliona KM… Banka je platila prije tri godine 3 miliona, a vlada sada kupuje za 20 miliona - rekao je Stanivuković.
Krunski dokaz
Gradonačelnik je također spomenuo i navodnu tehničku ograničenost u tenderskoj dokumentaciji koja, prema njegovim riječima, favorizuje jednu firmu.
- Samo jedna firma na Brdovitom Balkanu u Evropi to može da radi. Jasno je da je sve to namješteno i ovo je krunski dokaz - naveo je Stanivuković.
On je zaključio da je nabavka radara primjer korupcije i najavio krivične prijave.
- Ovo je dokaz da i radar koji treba da štiti od korupcije policajaca postaje izvor najveće korupcije. Policija koja treba da štiti od kriminala sprovodi najveći kriminal. Zato ćemo morati ići s krivičnim prijavama jer nas ovo mnogo boli - poručio je Stanivuković.