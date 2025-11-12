Bećirović: Zabrana ulaska u Hrvatsku novinaru Avdi Avdiću je neprihvatljiva

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović reagovao je nakon što je novinaru Avdi Avdiću zabranjen ulazak u Republiku Hrvatsku.
- Sloboda medija i siguran rad novinara temelj su svakog demokratskog društva. Novinari moraju imati slobodu da profesionalno, istinito i odgovorno obavljaju svoj posao, bez ograničavanja slobode kretanja, straha od prijetnji, diskriminacije ili drugih prepreka - istakao je Bećirović.
On je dodao da je sloboda medija od krucijalne važnosti za sve medijske uposlenike i za svaku demokratsku državu, jer na osnovu slobode medija ocjenjuje se stepen demokratičnosti jednog društva.
- Svi procesi regionalne saradnje predviđaju poštivanje novinarskih načela i slobodu kretanja. Imajući to u vidu, a zalažući se dosljedno za evropske principe i vrijednosti, smatram da je neprihvatljiva zabrana ulaska u Republiku Hrvatsku bosanskohercegovačkom novinaru Avdi Avdiću - poručio je Bećirović.