Bećirović: Zabrana ulaska u Hrvatsku novinaru Avdi Avdiću je neprihvatljiva

Svi procesi regionalne saradnje predviđaju poštivanje novinarskih načela i slobodu kretanja, poručio je

Bećirović i Avdić. FENA/Facebook

M. Až.

12.11.2025

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović reagovao je nakon što je novinaru Avdi Avdiću zabranjen ulazak u Republiku Hrvatsku.

- Sloboda medija i siguran rad novinara temelj su svakog demokratskog društva. Novinari moraju imati slobodu da profesionalno, istinito i odgovorno obavljaju svoj posao, bez ograničavanja slobode kretanja, straha od prijetnji, diskriminacije ili drugih prepreka - istakao je Bećirović.

On je dodao da je sloboda medija od krucijalne važnosti za sve medijske uposlenike i za svaku demokratsku državu, jer na osnovu slobode medija ocjenjuje se stepen demokratičnosti jednog društva.

- Svi procesi regionalne saradnje predviđaju poštivanje novinarskih načela i slobodu kretanja. Imajući to u vidu, a zalažući se dosljedno za evropske principe i vrijednosti, smatram da je neprihvatljiva zabrana ulaska u Republiku Hrvatsku bosanskohercegovačkom novinaru Avdi Avdiću - poručio je Bećirović.

# DENIS BEĆIROVIĆ
# AVDO AVDIĆ
# HRVATSKA
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.