Bećirović: Zabrana ulaska u Hrvatsku novinaru Avdi Avdiću je neprihvatljiva

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović reagovao je nakon što je novinaru Avdi Avdiću zabranjen ulazak u Republiku Hrvatsku.

- Sloboda medija i siguran rad novinara temelj su svakog demokratskog društva. Novinari moraju imati slobodu da profesionalno, istinito i odgovorno obavljaju svoj posao, bez ograničavanja slobode kretanja, straha od prijetnji, diskriminacije ili drugih prepreka - istakao je Bećirović.