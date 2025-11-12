SIPA uhapsila admina Facebook stranice "Nanićevi Bužimljani": Na teret mu se stavlja izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas su u Bužimu uhapsili jedno lice zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo "Izazivanja narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti".

Akcija je provedena po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Iz SIPA-e nisu saopćili mnogo informacija, osim da su u pretresu jedne lokacije "otkrili i privremeno oduzeli predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku".

Nisu objavljeni ni inicijali uhapšene osobe. Nakon hapšenja, lice je sprovedeno u službene prostorije gdje je ispitano.

- O daljem statusu lica odluku će donijeti postupajući tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine, rekli su iz SIPA-e.

Prema dostupnim informacijama, tužilac odlučio pustiti osumnjičeno lice da se brani sa slobode.

Nekoliko sati nakon hapšenja na svom Facebook profilu oglasio se i Bužimljanin Senad "Supi" Muratović.

Muratović tvrdi da su ga jutros probudili pripadnici SIPA-e koji su izvršili pretres kuće.

- Dan kada odustanem od svega što radim i volim je dan kada budem umro. Jutros me na sabahu probudili i posjetili pripadnici SIPA-e. Izvršen je pretres cijele kuće gdje normalno nije pronađeno ništa i obavljen razgovor u prostorijama PU Bužim, govori Muratović.

Treba podsjetiti da su iz SIPA-e u zvaničnom saopćenju rekli da su pronašli predmete koji mogu poslužiti kao dokaz.

Muratović dalje navodi da su ga priveli zbog dvije objave na Facebook stranici "Nanićevi Bužimljani".

- Stavlja mi se na teret dvije objave sa stranice "Nanićevi Bužimljani" da sam izazvao mržnju narodnosne, rasne i vjerske mržnje, napisao je Muratović i dodao da se nakon toga vratio svojim svakodnevnim aktivnostima.

Nije poznato šta je pisalo u Facebook objavama.

Muratović je poručio i kako je sve prošlo uredu i da će večeras objaviti više detalja.