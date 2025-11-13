Nastavak fiskalne reforme: Na ESV se prezentira još jedan fiskalni zakon, cilj je suzbijanje utaje poreza

U toku je sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća na kojoj Ministarstvo finansija prezentira Prijedlog zakona o fiskalizaciji finansijskih transakcija u FBiH, saznaje portal "Avaza".

Prijedlog bi se trebao naći na sljedećoj sjednici Vlade u ponedjeljak ili utorak.

Nacrt zakona već je usvojen u oba doma Parlamenta FBiH i obavljena je javna rasprava, a nakon što se izjasni Vlada FBiH parlamentarcima sada slijedi razmatranje prijedloga zakona.

Cilj donošenja ovog zakona, kako navode iz Vlade, jeste suzbijanje sive ekonomije, minimiziranje neformalnog tržišta i smanjenje nelojalne konkurencije. Federalni ministar finansija Toni Kraljević naglašava da je centralna novina uvođenje Centralne platforme za fiskalizaciju, kojom će upravljati Porezna uprava FBiH i koja će omogućiti elektronsko evidentiranje podataka i jaču kontrolu nad poreznim obveznicima.

Nacrt je predviđao da fiskalne račune moraju izdavati i fizička lica koja ostvaruju prihod veći od 5.000 KM godišnje, što je izazvalo burne reakcije, a ostaje da se vidi da li se u tom segmentu nešto mijenjalo.