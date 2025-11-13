Hitna sjednica Doma naroda PS BiH: Na dnevnom redu nema smjene kadrova

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović zakazao je za sutra hitnu sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Na njoj je isti predloženi dnevni red kao i prošle sedmice kada je zbog izostanka delegata iz Kluba srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz SNSD-a ona otkazana.

Na predloženom dnevnom redu nema zahtjeva za smjenu kadrova SNSD-a iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine odnosno zahtjeva za razrješenje ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staše Košarca i ministra finansija i trezora Srđana Amidžića, kao ni razrješenja Nikole Špirića iz Kolegija Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, odnosno sa pozicije zamjenika predsjedavajućeg tog zakonodavnog tijela.

Inače, nastavak te sjednice, također prošle sedmice propao je jer se na njoj nisu pojavili izaslanici u Klubu hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH iz HDZ-a BIH.

Delegat u Klubu srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nenad Vuković ranije je za "Slobodnu Bosnu" potvrdio kako delegati koji su predložili razrješenje kadrova SNSD-a od te inicijative neće odustati.

Naveo je, kako je narativ SNSD-a i HDZ-a BiH za razrješenje krize u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH upravo odustajanje od smjena, ali da oni smatraju da je to nastavak agonije, te iz tog razloga neće povući svoj prijedlog za smjenama zvaničnika SNSD-a.