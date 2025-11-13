Ponovo pala Vlada BPK: Jedan zastupnik promijenio stranu, Senad Čeljo drugi put na premijerskoj poziciji u mjesec dana

Treći put u mjesec dana pala je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona, a drugi put je za premijera izabran Senad Čeljo (NiP).

Inače, Vlada BPK predvođena Senadom Čeljom je imenovana u petak 24. oktobra, da bi već u ponedjeljak 27. oktobra bila smijenjena.

Svaki put je po 13 zastupnika mijenjalo većinu, a isti slučaj je bio i danas. Rano jutros je sazvana nova sjednica kako bi se izglasalo nepovjerenje Vladi BPK Goražde.

Oni su u obrazloženju naveli da vlada ustavno-pravna i politička kriza, a da je to prouzrokovano kršenjem Ustava FBiH, Ustava BPK i Poslovnika o radu Skupštine BPK i to sve voljom Kluba Bošnjaka.

Zahtjev za smjenu Vlade BPK su potpisali sljedeći poslanici: Nezim Alagić, Muradif Kanlić, Šefik Bukalo, Rasim Mujagić, Branka Cvijetić, Edin Mujković, Damir Žuga, Senad Hubjer, Amir Sijerčić, Amel Begović, Haris Salković, Amar Imamović i Aldin Šalaka.

Upravo je Aldin Šalaka iz NES-a odlučio da promijeni stranu, što je bilo presudno za formiranje nove većine.

Mensad Arnaut bi trebao biti novi ministar privrede, Bojan Krunić ministar urbanizma, Nedim Čolo ministar prostornog uređenja i zaštite okoline, Nusret Hubijar ministar unutrašnjih poslova, Adisa Alikadić Herić ministrica obrazovanja i Aner Hastor ministar za boračka pitanja. Ostala ministarstva će se popuniti nakon dodatnih konsultacija.