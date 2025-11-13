Dok mu se država raspada, Konaković se po Facebooku prepire s Hamzićima oko Faće: "Slušao sam audio snimak na kojem psuješ, šta sad glumiš žrtvu"

"Više od dvije godine javno sam, bez straha i bez interesa, poimence prozivao političare, korupciju, lažne patriote i lažne ratnike. Prozivao sam pedofile u uniformama, narko-karte­le, kurve, prodane duše i sve devijantne pojave današnjeg društva. A kad sam najavio da ću se politički obračunati sa svima njima, sakrili su se iza tuđih suknji. Gurnuli su svoje žene da me prijave… zbog psovki. Pametnome dosta".

Ovo je poruka koju je na svom Facebook profilu napisao Nino Hamzić, brat nešto poznatijeg bivšeg pjevača Seje Boya.

Njegov status bio je povod da mu se obrati ni manje ni više nego ministar vanjskih poslova, Elmedin Konaković.

„Ja sam na vas navikao jer vas poznajem i ne bih vas nikad prijavio jer mislim da je za društvo dobro da shvati kakvih bolesnika ima. Vi polarizirate društvo na ispravan način na normalne i nenormalne. Slušao sam audio-snimak na kojem ti, a nisam imao pojma ko si, brutalno psuješ i vrijeđaš ljude. Kad ste nasrnuli na ovu pokrivenu ženu, društvo vam se suprotstavilo, a sad biste da glumite žrtve.“