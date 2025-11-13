SafeJournalists: Zahtijevamo objašnjenje institucija Hrvatske o zabrani ulaska u zemlju novinaru Avdi Avdiću

Mreža SafeJournalists izrazila je ozbiljnu zabrinutost zbog odluke institucija Republike Hrvatske da novinaru i uredniku portala Istraga.ba Avdi Avdiću iz Bosne i Hercegovine zabrane ulazak u Hrvatsku.

Avdiću je Granična policija Hrvatske na Graničnom prijelazu Gradiška 12. novembra u 13.28 sati uručila Rješenje o odbijanju ulaska u Republiku Hrvatsku, uz pisanu napomenu da se njegovo ime nalazi u nacionalnoj evidenciji osoba kojima je zabranjen ulazak u zemlju. Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske izdalo mu je navedeno Rješenje bez ikakvih dodatnih obrazloženja ovakve odluke.

U izjavi za mrežu SafeJournalists, Avdić navodi da smatra kako je razlog za zabranu njegovo učešće na tribini koja je nedavno održana u Islamskom centru u Zagrebu, gdje je, između ostalog, govorio o izbornom zakonodavstvu u BiH i stavovima zvaničnog Zagreba prema Bosni i Hercegovini.

- U rješenju koje sam dobio nisu navedeni razlozi zbog kojih mi je uvedena zabrana ulaska u Republiku Hrvatsku. Samo piše da se nalazim u nacionalnoj evidenciji. Da sam počinio neko krivično djelo na teritoriji Hrvatske ili EU, bio bih uhapšen. Da sam počinio neki prekršaj, bio bih odveden pred sudiju za prekršaje da me kazni. No, oni su meni samo zabranili ulazak na teritoriju RH tako da mogu samo nagađati o čemu se radi - kaže Avdić.

Povodom odluke MUP-a RH oglasili su se ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković i članovi Predsjedništva BiH Željko Komšić, koji su najavili da će od Ambasade Hrvatske u Sarajevu zvanično zatražiti objašnjenje zbog čega je novinaru Avdiću zabranjen ulazak u zemlju. Upozorili su da se radi o ozbiljnom udaru na slobodu medija u cijelom regionu i pozvali i institucije Evropske unije da reaguju na ovaj slučaj. Reagovao je i član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, koji je zabranu hrvatskih vlasti nazvao „neprihvatljivom“.

SafeJournalists mreža smatra ovakav postupak nadležnih institucija Hrvatske direktnim kršenjem prava na slobodu kretanja i prava novinara da izvještavaju i govore o temama od javnog značaja, bilo da su one vezane za jednu državu ili transnacionalnog karaktera. Arbitrarno donošenje odluke o zabrani ulaska novinara u Hrvatsku, bez ikakvog konkretnog i argumentovanog objašnjenja, predstavlja opasan presedan i ograničavanje slobode medija koje je potpuno nespojivo sa vladavinom prava i demokratskim praksama Evropske unije, čija je Hrvatska punopravna članica.

SafeJournalists poziva Ministarstvo unutrašnjih poslova RH i druge nadležne institucije da odmah objasne razloge zbog kojih su onemogućili Avdi Avdiću ulazak u državu, te da omoguće nesmetan rad novinarima i novinarkama. SafeJournalists mreža će informisati relevantne nacionalne i međunarodne zainteresovane strane.