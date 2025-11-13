CIK kaznio 47 stranaka: Najviši iznos, 81.000 KM, izrečen Hrvatskom nacionalnom pomaku

Centralna izborna komisija (CIK) Bosne i Hercegovine izrekla je novčane kazne od 420.000 KM strankama zbog kršenja odredbi Izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje se odnose na finansiranje kampanje i kršenja Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Odluku o izricanju kazni CIK je donio na današnjoj sjednici, a na osnovu nalaza revizije 2021. godine.

Kažnjeno je 47 političkih stranaka.

Najveći iznos od 81.000 KM izrečen je Hrvatskom nacionalnom pomaku, Savezu mladih snaga 31.500 KM, SBB-u 27.700 KM, SDS-u 20.000 KM, HDZ-u 1990 kazna od 19.000 KM, SDA 17.600 KM, SDP-u 16.000 KM, Nezavisnoj bh. listi 13.100 KM, Ujedinjenoj srpskoj 14.500 KM, SBiH 12.500 KM, PDP-u 12.000 KM, Srpskoj naprednoj stranci FBiH 11.000 KM, SNSD-u 10.000 KM.

Kažnjen je Demokratski narodni savez sa 9.500 KM, DEMOS sa 5.500 KM, Nezavisni blok 5.500 KM, NiP 4.500 KM, HDZ 7.000 KM, Socijalistička partija 4.000 KM, Platforma za progres 7.100 KM, Bosanska narodna stranka 6.500 KM, Stranka penzionera BiH 1.500 KM, Narodni demokratski pokret 7.800 KM, Unija socijaldemokrata 4.400 KM.

Nadalje, Narodna partija srpske kažnjena je sa 6.500 KM, Hrvatska republikanska stranka sa 4.500 KM, Liberalna stranka 4.000 KM, Naša stranka 5.000 KM, PDA 2.000 KM, LDS BiH 4.400 KM, HSP BiH 6.200 KM, DF 2.500 KM, Laburisti 2.000 KM, BOSS sa 3.100 KM, Srpska napredna stranka 4.000 KM, Socijaldemokrati 4.500 KM, SPS 3.500 KM, HKDU 2.500 KM, Uspješna srpska 3.500 KM, HSP-dr. Ante Starčević 3.000 KM, Hrvatska nezavisna lista 1.000 KM, Semberija Mićo Mićić 2.000 KM, Zajedno za bolji Srebrenik 1.500 KM, Krajiška stranka 800 KM, te POMAK 1.300 KM, SRS Vojislav Šešelj 1.500 KM i Stranka demokratske aktivnosti 1.500 KM.

CIK na današnjoj sjednici nije govorio o govoru mržnje Milorada Dodika, odnosno izjavama izrečenim na predizbornom skupu u Istočnom Sarajevu prije tri noći.