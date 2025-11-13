Mediji iz Srbije: Transrodna osoba koja je ucjenjivala fudbalera Savića, imala odnose s mladim političarem iz BiH, postoje snimci

Prema saznanjima portala Direktno.rs, u Republici Srpskoj sprema se velika politička oluja. Transrodna osoba Aleks K., uhapšena prije mjesec dana zbog istrage u vezi s više krivičnih djela, navodno je u svom stanu posjedovala kompromitujući video-materijal koji bi mogao uzdrmati vrh političke scene.

Kako nezvanično saznaje Direktno.rs iz izvora bliskih istrazi, pored dobro poznate veze s fudbalerom Vujadinom Savićem, Aleks K. je godinama održavala i tajnu emotivnu i seksualnu vezu s jednim mladim političarem iz Republike Srpske, koji se javnosti predstavlja kao borac protiv korupcije, zaštitnik „pravih vrijednosti“ i čovjek s jasnim ambicijama da se u budućnosti kandiduje za najviše funkcije u entitetu.

Tokom pretresa stana Alex K., istražitelji su, prema riječima našeg dobro obaviještenog izvora iz MUP-a, pronašli više elektronskih uređaja i privatnih snimaka. Među njima se, navodno, nalaze i videozapisi na kojima se jasno vidi pomenuti političar.

– Na snimcima se nalazi mladi političar u intimnim odnosima s Alex K. Ona je seksualno dominantna, dok on nosi žensku odjeću, haltere, štikle i šminku. Materijal je veoma eksplicitan i neprijatan za gledanje, posebno zato što se radi o osobi koja se u javnosti predstavlja potpuno drugačije – navodi izvor Direktno.rs.

Prema tim informacijama, snimci su nastajali tokom dužeg vremenskog perioda, što ukazuje na to da se radilo o dugotrajnoj i skrivenoj vezi. Identitet mladog političara za sada se čuva u strogoj tajnosti, iako su određene institucije već upoznate sa sadržajem materijala. Ukoliko se snimci pokažu autentičnim, analitičari smatraju da bi afera mogla imati ozbiljne političke posljedice, posebno imajući u vidu da se pomenuti političar javno predstavljao kao moralni autoritet i oštar kritičar svih oblika korupcije i nemorala.

Političke partije, sa svoje strane, zasad izbjegavaju davanje izjava, ali izvori iz više stranaka tvrde da se već vrši „procjena štete“ i pripremaju krizne strategije u slučaju da materijal dospije u javnost.

Ako se navodi pokažu tačnim, Republika Srpska mogla bi se suočiti s najvećim političko-seksualnim skandalom u posljednjoj deceniji. Javnost nestrpljivo očekuje nove informacije, dok se institucije suočavaju s ogromnim pritiskom da otkriju sve detalje i objasne kako je ovako osjetljiv materijal ostao skriven godinama.