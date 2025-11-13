Helez i azerbejdžanski ministar Hasanov posjetili kompaniju "Igman" d.d. Konjic

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez i ministar odbrane Republike Azerbejdžan generalpukovnik Zakir Hasanov, posjetili su kompaniju “Igman” d.d. Konjic, u pratnji visoke delegacije Oružanih snaga Azerbejdžana, među kojima su bila i dva generala.

Bogata tradicija

Tokom posjete, delegacija iz Azerbejdžana upoznata je sa bogatom tradicijom i savremenim dostignućima ove uspješne kompanije, koja je jedan od stubova namjenske industrije Bosne i Hercegovine.

Ministar Hasanov i članovi delegacije izrazili su impresije viđenim, posebno ističući kvalitet, tehnološku opremljenost i stručnost uposlenika kompanije “Igman” d.d. Konjic.

- U proteklim godinama namjenska industrija BiH bilježi izuzetno dobre rezultate, što jasno pokazuje da ovaj sektor može biti jedan od temelja ekonomskog napretka naše zemlje.

Mogućnosti saradnje

Kao ministar odbrane, na svim međunarodnim sastancima i susretima redovno razgovaram o mogućnostima saradnje i jačanju naše namjenske industrije, jer vjerujem da BiH ima potencijal da postane prepoznatljiv i cijenjen partner u ovoj oblasti - kazao je ministara Helez.

Zahvalio je rukovodstvu i uposlenicima “Igmana” na srdačnom prijemu i profesionalnosti.

- Nastavljamo zajedno raditi na jačanju domaće odbrambene industrije i promociji Bosne i Hercegovine u svijetu - istaknuo je ministar Helez tokom posjete, saopćeno je iz Ministarstva odbrane BiH.