Bećirović i Al Ahmadi: Odnosi BiH i Saudijske Arabije zasnovani na uzajamnom poštovanju

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović primio je u oproštajnu posjetu ambasadora Kraljevine Saudijske Arabije u BiH Osamaha Dakhela R. Al Ahmadija.

Bećirović je zahvalio ambasadoru Al Ahmadiju na angažmanu i doprinosu jačanju bilateralnih odnosa Bosne i Hercegovine i Kraljevine Saudijske Arabije za vrijeme njegovog mandata.

Tokom razgovora konstatirano je da su odnosi dviju država prijateljski, bez otvorenih pitanja, te zasnovani na uzajamnom poštovanju.

Član Predsjedništva BiH istakao je interes Bosne i Hercegovine za daljim unapređenjem ekonomske saradnje, te je rekao da su direktna strana ulaganja od velike važnosti za našu državu. Posebno je naglašena potreba za povećanjem obima saradnje na polju izvoza hrane, te u oblasti građevinarstva, turizma, IT i namjenske industrije.

Izrazio je zahvalnost za podršku pruženu razvojnim projektima u Bosni i Hercegovini putem Saudijskog fonda za razvoj.

Al Ahmadi je rekao da Kraljevina Saudijska Arabija čvrsto stoji uz Bosnu i Hercegovinu, te da bez rezerve podržava njenu nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet. Dodao je da će Kraljevina Saudijska Arabija nastaviti ulagati u Bosnu i Hercegovinu, te pružati podršku socijalnim programima.

Razgovarano je i o potrebi daljeg unapređenja pravnog okvira bilateralne saradnje zaključivanjem novih i ažuriranjem postojećih međudržavnih sporazuma i ugovora, kako bi bili stvoreni još bolji preduslovi za produbljivanje sveukupne saradnje dviju država. Istaknuta je i potreba intenziviranja kontakata i posjeta na visokom i najvišem nivou.

Bećirović je poželio Al Ahmadiju uspjeh u nastavku diplomatske karijere i izrazio nadu da će odnosi Bosne i Hercegovine i Kraljevine Saudijske Arabije nastaviti da se razvijaju i jačaju, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.