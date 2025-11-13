Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SUD BIH

Određen pritvor za tri osobe koje su pale na Izačiću s tri kilograma droge: Sumnja se da su dio Cezarove grupe

Pritvor se računa od dana lišenja slobode

Pronađena droga. Granična policija BiH

M. Až. / Fena

13.11.2025

Sud Bosne i Hercegovine je, odlučujući o prijedlogu Tužilaštva BiH, 10. novembra donio rješenje kojim je osumnjičenim Sanelu Begiću, Adiju Abdihodžiću i Deniju Alibabiću određen pritvor, koji po ovom rješenju može trajati najduže mjesec dana.

Pritvor se računa od dana lišenja slobode, odnosno do 7. decembra ili do nove odluke Suda, a sve zbog postojanja posebnih pritvorskih razloga propisanih članom 132. stav 1. tačka b) ZKPBiH u odnosu na sve osumnjičene, a osumnjičenom Deniju Alibabiću i zbog postojanja posebnih pritvorskih razloga propisanih članom 132. stav 1. tačka c) ZKPBiH.

Optuženi se terete da su počinili krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZBiH), u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH, saopćeno je iz Suda BiH.

Za njih trojicu se sumnja da su dio grupe Dine Muzaferovića Cezara, koji je osumnjičen za ubistvo u Sloveniji.

# DROGA
# PRITVOR
# SUD BIH
# SANEL BEGIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.