Određen pritvor za tri osobe koje su pale na Izačiću s tri kilograma droge: Sumnja se da su dio Cezarove grupe

Sud Bosne i Hercegovine je, odlučujući o prijedlogu Tužilaštva BiH, 10. novembra donio rješenje kojim je osumnjičenim Sanelu Begiću, Adiju Abdihodžiću i Deniju Alibabiću određen pritvor, koji po ovom rješenju može trajati najduže mjesec dana.

Pritvor se računa od dana lišenja slobode, odnosno do 7. decembra ili do nove odluke Suda, a sve zbog postojanja posebnih pritvorskih razloga propisanih članom 132. stav 1. tačka b) ZKPBiH u odnosu na sve osumnjičene, a osumnjičenom Deniju Alibabiću i zbog postojanja posebnih pritvorskih razloga propisanih članom 132. stav 1. tačka c) ZKPBiH.