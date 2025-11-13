Ginkel se sastao Konakovićem: Pozvao na ubrzanje projekta gasovoda Južna interkonekcija

Sagovornici su razgovarali o potrebi produbljivanja saradnje na svim poljima, posebno u oblasti ekonomskog razvoja, energetike i reformskih procesa.

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se danas s otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH Džonom Ginkelom (John Ginkel).

U tom kontekstu su se saglasili o potrebi ubrzanja dinamike realizacije projekta Južne plinske interkonekcije, naglašavajući značaj osiguranja energetske nezavisnosti Bosne i Hercegovine i njene integracije u šire regionalne i evropske energetske tokove.

Zaključeno je da će Bosna i Hercegovina i Sjedinjene Američke Države nastaviti zajednički raditi na jačanju ekonomskog prosperiteta, privlačenju novih ulaganja i ubrzanju reformskih procesa koji su preduslov za sveukupni društveni i ekonomski napredak Bosne i Hercegovine - saopćeno je iz MVPBiH.