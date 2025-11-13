Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

REAKCIJA

Europarlamentarka Tineke Strik podržala Avdu Avdića: Pozvala Hrvatsku da preispita zabranu ulaska

Ako od zemalja kandidata tražimo da poštuju slobodu medija, onda i države članice Evropske unije moraju činiti isto, poručila je

Strik: Podržala Avdić. FENA/Facebook

M. Až.

13.11.2025

Zastupnica u Evropskom parlamentu Tineke Strik reagovala je na odluku hrvatskih vlasti da zabrane ulazak bosanskohercegovačkom novinaru Avdi Avdiću, poručivši da takav potez krši osnovne principe slobode medija koje promoviše Evropska unija.

- Ako od zemalja kandidata tražimo da poštuju slobodu medija, onda i države članice Evropske unije moraju činiti isto. Zabrana ulaska novinarima u potpunoj je suprotnosti s tim principom. Pozivam hrvatske vlasti da preispitaju ovu odluku - izjavila je Strik.

Podsjetimo, Avdić je jučer na graničnom prijelazu Gradiška pokušao ući u Hrvatsku, ali su ga granični službenici vratili bez jasnog objašnjenja. Prema njegovim riječima, rečeno mu je da se nalazi u nacionalnoj evidenciji osoba kojima je zabranjen ulazak u zemlju.

Od Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske dobio je Rješenje o odbijanju ulaska, u kojem se navodi da je protiv njega izdato upozorenje u svrhu zabrane ulaska.

Ova odluka izazvala je brojne reakcije javnosti i otvorila pitanje o poštivanju slobode medija unutar same Evropske unije.

# AVDO AVDIĆ
# EU
# HRVATSKA
# TINEKE STRIK
# BIH
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.