Europarlamentarka Tineke Strik podržala Avdu Avdića: Pozvala Hrvatsku da preispita zabranu ulaska

Zastupnica u Evropskom parlamentu Tineke Strik reagovala je na odluku hrvatskih vlasti da zabrane ulazak bosanskohercegovačkom novinaru Avdi Avdiću, poručivši da takav potez krši osnovne principe slobode medija koje promoviše Evropska unija.

- Ako od zemalja kandidata tražimo da poštuju slobodu medija, onda i države članice Evropske unije moraju činiti isto. Zabrana ulaska novinarima u potpunoj je suprotnosti s tim principom. Pozivam hrvatske vlasti da preispitaju ovu odluku - izjavila je Strik.

Podsjetimo, Avdić je jučer na graničnom prijelazu Gradiška pokušao ući u Hrvatsku, ali su ga granični službenici vratili bez jasnog objašnjenja. Prema njegovim riječima, rečeno mu je da se nalazi u nacionalnoj evidenciji osoba kojima je zabranjen ulazak u zemlju.

Od Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske dobio je Rješenje o odbijanju ulaska, u kojem se navodi da je protiv njega izdato upozorenje u svrhu zabrane ulaska.

Ova odluka izazvala je brojne reakcije javnosti i otvorila pitanje o poštivanju slobode medija unutar same Evropske unije.