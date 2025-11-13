Detalji s ročišta: Čitane sporne poruke, ko je govorio da je "Ramo za*ebao", a ko je vrh djevojka

U Vrhovnom sudu FBi danas je održano ročište za određivanje mjera zabrane za v.d. direktora FUP-a Vahidina Munjića, inspektora FUP-a Muhameda Ohranovića, šeficu kabineta Arijanu Huseinović-Ajanović i direktora Policijske akademije FMUP-a Ervina Mušinovića.

POSKOK traži da im se odrede mjere zabrane obavljanja službene dužnosti, zabrane približavanja službenim prostorijama FMUP-a, FUP-a i Vlade FBiH, međusobnog sastajanja, kao i sastajanja sa Nerminom Nikšićem, Ramom Isakom, Refikom Begićem, Aminom Imamović, Almedinom Šaćerović, Almom Čengić, Seadom Šarićem, Alminom Hopovcem i Safetom Trakićem.

Tužiteljice Aida Bešlija i Medija Džerahović su kazale da su informacije iz komunikacija s mobilnog telefona Vahidina Munjića, koji je oduzet u predmetu "Black Tie" u aprilu prošle godine.

One su pojasnile da je Munjić odavao informacije Ohranoviću i Huseinović-Ajanović o provjerama koje su Tužilaštvo i FUP vršili protiv trećih lica. Jedno se odnosi na akt Tužilaštva KS povodom anonimne krivične prijave protiv Nermina Nikšića, Vojina Mijatović i Tonija Kraljevića vezano za imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke. Navele su da je Munjić to uradio svjestan da time ugrožava vođenje dalje istrage.

Dalje se navodi da je po molbi Huseinović-Ajanović i Ohranovića direktor FUP-a provjeravao da li se vodi istraga protiv kadra SDP-a iz Krajine Almina Hopovca, koji je tada bio ministar obrazovanja USK. Huseinović-Ajanović je prvo proslijedila Munjiću poruku od Hopovca, gdje navodi da sumnja da se vodi istraga protiv njega jer želi smijeniti Dizdarića, a onda slijede i poruke Ohranovića.

Munjić kasnije piše Ohranoviću da je već javio Arijani da FUP ne vodi predmet protiv Hopovca, a Ohranović govori da Dizdarić i dalje muti.

Munjić je fotografirao i tužilački akt vezano Hasana Tanovića, tadašnjeg načelnika Novog Sarajeva i to poslao Ohranoviću.

Više osoba

Ohranović je dogovarao i sastanak s više osoba kako bi se upoznali "oko Tanovića i ostalih stvari".

Sljedeća tačka se odnosi na posredovanju i pogodovanju pri zapošljavanju Amine Imamović i Alme Čengić, s tim da Imamović se na kraju nije zaposlila, ali jeste dobila pitanja za intervju.

Munjić je vezano za Imamović razgovarao s Mušinovićem i Mirelom Bubalo, tada savjetnicom Elmedina Konakovića, a sada Benjamine Karić.

Dobio je pitanje da li je neko planiran za konkurs, da zna Imamović da li da se prijavi. Bubalo je više puta insistirala na Imamović, tvrde tužiteljice, a Mušinović je bio veza na tom predmetu.

Mušinović: Amina Imamović. Ako nisi nikoga pitao ima ta djevojka.

Munjić: Ok

Mušinović: Pa je li planirano za nekoga? Ako jeste, da ne izlazi dalje.

Munjić: Ne znam, sutra navrati.

Mušinović: Za ovo, javi Mireli, pošto oni mole. Ako je za nekoga, nije problem nikakav, samo da zna da ne izlazi.

Mušinović: I ti ako imaš koga svog, slobodno reci, da možemo mi kod nas raspisati. Imamo sada radnih mjesta. Možemo ih 30-40 zaposliti.

Munjić: Zovem je, ne javlja se, reci joj.

Mušinović: Ova od Mirele je danas u 11 sati. Gori

Munjić: Znam

Mušinović: Šta ja trebam?

Munjić: Ja sam prenio komisiji, oni znaju za nju

Mušinović: A pitanja? Kaže mi da ih preuzmem, da ste tako dogovorili

Munjić: Ervine, možeš doći do mene odmah

Mušinović: Eto me

Bubalo je pisala da je zanima ova pozicija, a da je Mušinović već komunicirao oko toga. Nakon toga dogovara sastanak s Munjićem.

- Munja, šta ima? Sutra molim te javi kad da Ervin dođe da uzme od tebe šta treba. Ja sam u Budimpešti s ministrom, pa idemo za Brisel, a sutra je zadnji da - napisala je Bubalo.

Kasnije Munjić piše da je Imamović prošla testiranje.

Vezano za zaposlenje Alme Čengić govori se o prepiskama Mušinovića s Munjićem, gdje obavještava da Čengić treba doći na razgovor kod Munjića i da je "vrh djevojka", idealna za forenzike.

Kasnije je Munjić poslao dokument gdje se vidi da je Alma Čengić primljena, na šta Mušinović odgovara "Top".

Dalje se pričalo o zaposlenju Safeta Trakića, rođaka Vahidina Munjića u BH Poštama.

Navodi se da je Ohranović obavijestio Munjića da Šteta ima dobru poziciju za Trakiću, da će Šteta ga zvati, a da mu je on uzeo muštuluk. Dalje se navodi da se Trakić samo treba prebaciti iz olovskog u sarajevski SDP.

Produžen mandat

Sljdeća tačka se odnosi vezano za imenovanje Munjića za poziciju v.d. direktora, gdje se vide komunikacije s Ohranovićem.

Munjić je obećao Ohranoviću napredovanje u službi u FUP-u u zamjenu za to da posreduje u Vladi FBiH da se imenuje za v.d. direktora i da mu se produžuje mandat.

Ohranović je preko Vibera Munjiću napisao da će biti imenovan, da sve ide po planu.

Ohranović kasnije piše da je "Ramo zaj*bao, jer je opet stavio na tri mjeseca" i da je Arijana pitala zbog čega je to tako, a on odgovorio da su u Ministarstvu to pripremili.

Munjić traži da ne bude ograničen vremenski, a onda u maju to i dobija.

Kasnije se odvija komunikacija o unapređenju Ohranovića, kako bi dobio poziciju višeg inspektora. Munjić piše da je tu sve završeno, a kasnije Ohranović moli da se to ubrza, a Munjić odgovara da će to uraditi.

Huseinović-Ajanović se raspitivala oko toga, pozivajući se na premijera, a što kasnije Ohranović piše Munjiću. Kasnije je Ohranović unapređen.

Advokatica Munjića i Mušinovića je rekla da se protivi prijedlogu tužilaštva te poručila da ne postoje nikakvi dokazi koji potkrepljuju poruke. Navodi da je tužilački zahtjev nezakonit, paušalan i preuranjen.

Također je rekla da Alma Imamović nije zaposlena, a da je Bubalo hvalila Munjića za intervju ne znači da je riječ o intervju za posao dotične, nego da je riječ o tome da je on imao televizijsko gostovanje.

Advokatica Ervina Mušinovića istakla je da ne vidi razlog zašto se traži zabrana obavljanja funkcije njenom klijentu, jer on trenutno ne obavlja poziciju koju je imao u spornom periodu. Dodala je i da nema opasnosti da će ponoviti krivična djela, budući da su prošle dvije godine od navodnih događaja.

Osvrnula se i na prijedlog tužilaca da se osumnjičenima zabrani prilazak FUP-u i FMUP-u na 100 metara, rekavši – Ovo nisu teroristi – naglašavajući da za takvu mjeru nema opravdanja.

Vahidin Munjić je u svojoj odbrani negirao da je odavao informacije iz istrage, navodeći da je riječ bila o tužilačkom zahtjevu za prikupljanje dokaza. Tvrdi da nijedan detalj iz FUP-a nikada nije procurio i da se eventualno radi o nesmotrenim porukama.

Govoreći o konkursima za zapošljavanje, rekao je da je Alma Čengić bila prvoplasirana s najviše bodova, a da je prilikom izbora Dajane Knežević postupio po pravilima jer je mogao izabrati bilo kojeg od najbolje rangiranih kandidata. Dodao je i da je tražio da ostane vršilac dužnosti do imenovanja direktora jer mu je smetalo stalno produžavanje mandata na po tri mjeseca.

Ervin Mušinović je takođe iznio odbranu, poričući da je dostavio pitanja za intervju. Objasnio je da se poruka “A pitanja? Kaže mi da ih preuzmem, da ste tako dogovorili” odnosila na medijska pitanja s kojima se tada bavio kao službenik kabineta federalnog ministra unutrašnjih poslova.

Zabrana prilaska

Advokat Muhameda Ohranovića izjavio je da iz tužilačkog zahtjeva nije jasno opisano nijedno krivično djelo, te da iz navedenog proizlazi kako njegov klijent ništa nije počinio. Dodao je da Ohranović nije mogao uticati na premijera Nikšića, jer odluke o imenovanjima donosi cijela Vlada FBiH.

Odbrana navodi i da je Ohranović unaprijeđen po staroj uredbi, a ne po novoj o kojoj govore tužioci, te da još radi u odjelu za terorizam FUP-a, dok pozicija „šef tima neposredne zaštite premijera“ zapravo ne postoji. Advokat sumnja i u autentičnost poruka iz Munjićevog telefona, ističući da Ohranović u njima ništa ne obećava niti dogovara, nego samo informiše.

Za zabranu prilaska radnom mjestu na 100 metara rekao je da je to besmisleno, jer se pored institucije nalazi porodična ambulanta koju njegov klijent koristi. Dodao je i da bi udaljavanje s posla bilo nepotrebno jer Ohranović u januaru ide u penziju, a do tada ima dovoljno dana godišnjeg odmora.

Advokat Arijane Huseinović Ajanović naglasio je da njegovoj branjenici nije dato dovoljno vremena za pripremu odbrane, jer je o svemu obaviještena tek 7. novembra. Tvrdi da su odbrani uskraćeni dokazi, dok su mediji prepiske iz Munjićevog telefona objavili mnogo prije ročišta, zbog čega optužuje tužilaštvo za curenje informacija.

Po pitanju zapošljavanja Munjićevog rođaka, advokat navodi da njegova klijentica s tim nema nikakve veze. Kaže da nije neuobičajeno što je kao šefica kabineta premijera znala kada su sjednice Vlade zakazane i koje su tačke dnevnog reda. Dodaje da je prijedlog za imenovanje rođaka došao od resorne ministrice Andrijane Katić, a ne iz premijerovog kabineta, te da je nerealno misliti da je Huseinović Ajanović mogla uticati na 15 ministara.

Na kraju ističe da tužilaštvo nije odgovorilo na osnovna pitanja koja bi potvrdila sumnju – kad, kako i kod koga je navodno posredovala u zapošljavanju.