Svjedok Tužilaštva tokom zarobljeništva u Perni odveden da kupi mrtva tijela

Na suđenju za zločine na području Bosanske Krupe, svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine ispričao je kako je tokom zarobljeništva u Perni odveden da kupi mrtva tijela.

Mehmed Dizdarević kazao je da je živio u Velikoj Kladuši i da je pristupio Narodnoj odbrani kad je formirana autonomija. Naveo je da je zarobljen 5. jula 1994. i da je nakon godinu u Bihaću s još dvojicom zarobljenika prebačen u podrum jedne kuće u Pištalinama na području Bosanske Krupe. Rekao je da su njih trojica bila u jednoj prostoriji, a da ne zna ko je bio u drugoj.

- Neko je progovorio ispred vrata: "‘Ovamo trojica, a ovamo 16" - kazao je Dizdarević.

Izveli ih van i pretukli

On je rekao da ih je obezbjeđivala Vojna policija i da su poslije nekoliko sati odvedeni na Pernu.

- Kad je noć pala, izveli su nas vani, tu su nas pretukli i na Pernu - prisjetio se svjedok.

Ispričao je da je na Perni bila ekonomija sa stokom i da su boravili jednoj hali, gdje su bili i drugi zarobljenici Narodne odbrane. Kazao je da se upravnik zvao Nurija, a da je tu bila i Vojna policija i drugi vojnici.

Izašli da pomouzu krave

Na pitanje tužiteljice Marijane Čobović o zarobljenicima takozvane "Vojske RS" on je rekao da su ih vidjeli kad su izašli da pomuzu krave.

- Šest do sedam tijela, bili su mrtvi - rekao je Dizdarević, dodajući da ih je prepoznao po odjeći.

On je kazao da su jedno jutro iz zatvora začuli pojedinačnu i rafalnu pucnjavu, a da ih je potom pozvao upravnik Nurija i da su otišli zaprežnim kolima. Rekao je da je na jednoj livadi prvo vidio dva gola tijela, a nešto dalje još devet tijela, također golih.

- Upravnik je naredio da se ta tijela natovare na kola - naveo je svjedok, dodajući da je bila donesena folija u koju su umotali tijela, stavili ih u rupu i zatrpali zemljom.

Iskopao rupu po nalogu

Dizdarević je ispričao da je on s još nekim zarobljenicima dan ranije iskopao rupu po nalogu upravnika. Kazao je da je na jednom tijelu vidio ožiljak za koji pretpostavlja da je od metka. Naveo je da su tijela bila još topla.

Za ubistva najmanje 25 zarobljenih pripadnika "VRS-a" optuženi su Senad Bužimkić, Rizah Fajić, Almir Sefić, Ermin Kadić, Irfo Velagić, Suad Nesimović, Nedžad Ćehić i Nermin Porić. Prema optužnici, oni su bili pripadnici 511. brigade Armije BiH.

Na pitanje branioca Dinka Veladžića kako je siguran da je tokom zatočenja bila Vojna policija, Dizdarević je rekao da ih je vidio svojim očima i da su imali oznake.

On se složio s braniocem da ne zna ko su bile preminule osobe i kojoj su vojsci pripadale. Svjedok je na pitanje branioca Ifeta Ferageta kazao da u istrazi nije rekao na koga sumnja da je pobio ljude. Prema riječima branioca, o tome postoji materijalni dokaz.

Nastavak suđenja zakazan je za 27. novembar.