Apel sindikata BHRT-a Parlamentarnoj skupštini BiH: "Pređite s riječi na djela"

Članovi Samostalnog sindikata radnika u BHRT-u, nakon vijesti da je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine podržalo budžet za 2025. godinu bez pomoći BHRT-u i sedam državnih ustanova kulture, duboko razočarani i šokirani obraćaju se apelom članovima oba doma državnog parlamenta, saopćeno je iz tog sindikata.

- Vi kao osnivači Javnog servisa BiH ne biste smjeli dozvoliti da ovaj prijedlog prođe parlamentarnu proceduru, znajući u kakvoj se teškoj situaciji nalazi BHRT jer ste mjesecima unazad upozoravani na težak i bezizlazan položaj. Nas kao reprezentativni sindikat sa skoro 400 uposlenika BHRT-a i njihove familije ali i svih 780 radnika u Javnom servisu BiH, ne interesuju predizborna retorika i prazna obećanja. Pređite sa riječi na djela. Čini nam se, nažalost kao da se sa najvišeg nivoa svjesno, namjerno i planirano radi na gašenju Radiotelevizije Bosne i Hercegovine i sedam državnih institucija kulture - navedeno je u obraćanju članovima Parlamenta.

Odgovornost za funkcioniranje

Njihova dužnost kao izabranih predstavnika naroda i građana BiH je da prije nego što odluče podržati predloženi državni budžet za 2025. godinu, razmisle kakvu će to poruku poslati bosanskohercegovačkoj javnosti i šta će to ostaviti u nasljeđe svojoj djeci, unucima i pokoljenjima koja dolaze, navedeno je također.

Javni servis BiH je jedan od 14 uvjeta za evropski put zemlje, ali i simbol države Bosne i Hercegovine i zato se mora naći način za njegovo stabilno i sigurno funkcioniranje.

- Vi imate ovlaštenja da ne pristanete na hitnu proceduru usvajanja i da djelujete amandmanski, kao i do sada. Također, svi ste pojedinačno ovlašteni predlagači zakona, ali ste i osnivači Javnog RTV servisa BiH i kao takvi ste odgovorni za njegovo funkcioniranje - poručili su članovi sindikata BHRT-a parlamentarcima.

Državno pitanje

Zbog ugrožene osnovne egzistencije radnika, taj sindikat zahtijeva od osnivača, Parlamentarne skupštine BiH, da što prije sazove hitnu zajedničku sjednicu oba doma sa samo jednom tačkom dnevnog reda - aktualnom situacijom u BHRT-u.

- Znate, sramno je što su pomoć BHRT-u izbacili iz ovogodišnjeg budžeta, ali status BHRT-a je državno pitanje jer javni servis BiH jest jednako Bosna i Hercegovina - istaknuto je u saopćenju, čija je potpisnica predsjednica Samostalnog sindikata radnika u BHRT-u Merima Kurtović-Pašalić.