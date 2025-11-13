Video / Haris Ćutahija: Novi Stanivukovićev pokret je politička "fula", BiH je na začelju po evropskom putu

U novom izdanju emisije „Crvena olovka“ gost je bio politolog, analitičar i direktor Vanjskopolitičke inicijative BiH, Haris Ćutahija. On je komentarisao aktuelna politička dešavanja, ali i trenutnu situaciju kada je u pitanju evropski put BiH.

Kada su u pitanju prijevremeni predsjednički izbori u entitetu Republika Srpska, Ćutahija je kazao da je SNSD-u izuzetno bitno da zadrži poziciju.

– Opozicija se nešto pretjerano i ne trudi, jer ne mislim da bi nešto dobili od ostatka mandata. Vidjeli smo da oko kandidata opozicije nije bilo zajedništva, posebno kada je riječ o PDP-u i Stanivukoviću. Stanivuković je imao ambicije za tu poziciju, vidio je sebe na toj poziciji, ali je shvatio da ne bi imao potrebnu podršku – kazao je Ćutahija.

Prokomentarisao je i Stanivukovićevo osnivanje novog pokreta u RS-u.

– Meni kao politologu nije jasno njegovo osnivanje. Bio je na čelu jednog političkog subjekta, pa šta sad ovo znači za PDP? To je bio jedan pokušaj nadmetanja autoriteta u opoziciji. Mislim da je to jedna politička fula.

Na pitanje kako komentariše negativni izvještaj Evropske komisije, Ćutahija je kazao da smo na začelju u poređenju s ostalim zemljama Zapadnog Balkana.

– Od prošle godine do sada nijedna ocjena se nije promijenila. Ovaj napredak koji smo, kao, postigli apsolutno nije bio dovoljan da se promijeni ijedna ocjena. Ovo ne da nisu lijepe riječi, ovo su izuzetno ružne vijesti. Sad treba vidjeti ko je kriv – kazao je.

Govoreći o nedavno održanoj sjednici Vijeća sigurnosti UN-a, kazao je da je dobro što je produžen mandat EUFOR-u.

– NATO savez je jedini garant Dejtonskog mirovnog sporazuma. Mislim da je Amerika razočarala sve strane u BiH. Blago su se odmakli od nas, u suštini, više neće da se bave detaljima.

Kada je riječ o imenovanju glavnog pregovarača BiH za EU, Ćutahija je kazao da to mora biti osoba oko koje će postojati dogovor i konsenzus.

