Ured Vlade KS za podršku Srebrenici objavio tri javna poziva: 750.000KM za održivi povratak

Ured Vlade Kantona Sarajevo za podršku Srebrenici objavio je tri javna poziva i to za: podršku investicijama, podršku aktivnostima održivog povratka, te podršku održivog povratka roditeljima, djeci, učenicima i studentima na području Srebrenice.

Predmet prvog javnog poziva je finansiranje/sufinansiranje investicija na području ove jedinice lokalne samouprave. Ovim javnim pozivom će se podržati najbolje ocijenjeni projekti, programi i aktivnosti koji za cilj imaju privredni razvoj Srebrenice, u cilju privrednog razvoja područja i poticanja održivog povratka stanovništva.

Sredstva za realizaciju osigurana su u Budžetu KS za 2025. godinu u ukupnom iznosu od 150.000 KM. Pravo prijave imaju privredna društva, obrti, zadruge i gazdinstva sa sjedištem ili registrovanom filijalom na području regije istočna Bosna (teritorija današnjih općina Srebrenica, Bratunac, Milići, Vlasenica, Han Pijesak, Sokolac, Zvornik, Osmaci, Višegrad i Rogatica).

Drugi javni poziv odnosi se na podršku aktivnostima održivog povratka na području Srebrenice. Ovim javnim pozivom će se podržati najbolje ocijenjeni projekti, programi i aktivnosti koje za cilj imaju poticanje održivog povratka stanovništva, zdravstva, podrške osobama za posebnim potrebama, aktivnosti vezane za borbu protiv diskriminacije, govora mržnje, građanskog organizovanja i drugim oblastima koje imaju pozitivan utjecaj na kvalitet života i razvoj područja. Sredstva previđena ovim po ovom javnom pozivu osigurana su u ukupnom iznosu od 500.000 KM, a pravo prijave imaju udruženja građana i fondacije koji su registrovani na području Srebrenice.

Treći javni poziv namijenjen je za podršku održivog povratka roditeljima, djeci, učenicima i studentima na području Srebrenice, a skladu sa odredbama Zakona o posebnim programima Kantona Sarajevo za memorijalizaciju genocida, podršku povratku i razvoju Srebrenice, pomoći žrtvama i porodicama žrtava genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN "Srebrenica" i to u vidu jednokratne pomoći za rođenje djeteta, roditelje sa djecom predškolskog uzrasta, učenike osnovnih i srednjih škola, studente i roditelje sa troje i više djece. Pravo na jednokratnu pomoć po ovom javnom pozivu može se ostvariti samo po jednom osnovu, a ovisno o broju prijavljenih koji ispunjavanju uslove, iznos sredstava po jednom korisniku može biti prilagođen radi realizacije planiranih sredstava.

Pravo prijave, kriteriji, rokovi i načini prijave i svi ostali detalji nalaze se u javnim pozivima objavljenim na internetskoj stranici Vlade KS.