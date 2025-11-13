Mostarski aerodrom najavio zimske letove za Njemačku: Cijena je prava sitnica

Zimski letovi za Štutgart (Stuttgart) dostupni su od 20. decembra do 6. januara, objavili su u četvrtak iz Aerodroma Mostar, najavivši da je cijena direktnog leta iz Mostara dostupna već od 49,99 eura po smjeru.

Iz mostarskog aerodroma također su najavili da su već dostupne karte za ljetnu sezonu s Eurowingsom, koje se mogu osigurati putem službene stranice aviokompanije.

Letovi za Štutgart i Dizeldorf (Düsseldorf), kako kažu, ponovno kreću od 2. maja do 24. oktobra 2026., dok su zimski letovi za Stuttgart dostupni od 20. prosinca do 6. siječnja.

Ranije su objavili da je na snazi zimski red letenja pa se tako sa Zračne luke Mostar za Zagreb može letjeti ponedjeljkom, utorkom i petkom, a iz Zagreba u Mostar utorkom, četvrtkom i nedjeljom.

Letovi između Mostara i Beograda prometuju ponedjeljkom i petkom.